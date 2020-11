Acht Klassen der Schmallenberger Hauptschule in Quarantäne

Schmallenberg. Eine Mitarbeiterin der Schule wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Jetzt sind etliche Lehrer und acht Klassen in Quarantäne.

Kurz nach dem Schulbeginn nach den Herbstferien hatte Schulleiterin Lisa Richter noch über das aufwendige Hygienekonzept, Lüftungsmaßnahmen und Corona-Auflagen an der Schule am Wilzenberg gesprochen. Jetzt hat es die Schule doch getroffen.

Mitarbeiterin mit Virus infiziert

Eine Mitarbeiterin habe sich mit dem Corona-Virus infiziert, die Nachricht erreichte die Schule am Sonntag. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden gleich acht Klassen und zahlreiche Lehrer direkt in Quarantäne geschickt.

Ansonsten läuft der Schulbetrieb weiter, wie Schulleiterin Lisa Richter bestätigte: „Aktuell ist das auch der einzige positive Corona-Fall an unserer Schule.“

