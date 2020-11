Absturz in Visbeck - Feuerwehren aus Stadtgebiet im Einsatz

„Absturz, Gleitschirmflieger im Baum“: Mit dieser Nachricht sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag alarmiert worden. Gegen 15 Uhr rückten sie in die Straße Zum Odin in Visbeck aus.

Für Sicherheitslandung entschieden

Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Gleitschirmflieger für eine Sicherheitslandung entschieden und war dabei in einem Baum gelandet. Dort hing er fest.

Die Feuerwehr holte ihn daraufhin mit einer Drehleiter aus dem Baum sicher zu Boden. Der Gleitschirmflieger blieb bei der Landung weitgehend unverletzt - abgesehen von Schrammen im Gesicht. Vorsorglich wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren 28 Feuerwehrleute der Löschgruppen Berge, Grevenstein und Visbeck, zusätzlich war die Drehleiter aus Meschede angefordert worden.