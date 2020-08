Abstimmen für die Preisgelder: Schützenhilfe ist gestartet

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Sieben Vereine aus Meschede, Bestwig und Schmallenberg machen mit: Die Schützenhilfe ist gestartet. So werden Stimmen zu Preisgeld.

Die Abstimmung zur WP-Schützenhilfe ist gestartet. Gleich sieben Vereine aus der heimischen Region sind dabei. Somit besteht eine große Chance, dass eine unserer Bruderschaften oder einer unserer Vereine ausgezeichnet wird. Da in diesem Jahr die Schützenfeste nicht wie gewohnt stattfinden können, möchte unsere Zeitung gemeinsam mit der Brauerei Veltins die Schützenvereine und Bruderschaften in der Region mit dem Wettbewerb unterstützen. Im Rahmen einer Publikumsabstimmung und eines Juryvotums werden insgesamt 10.000 Euro und 300 Liter Freibier vergeben.

Freienohl

St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Freienohl: Einkaufshilfe und Botengänge in Corona-Zeiten, eine „Night of Light“, in der die Schützenhalle in rotes Licht getaucht wurde, eine Open-Air-Messe statt der Fronleichnamsprozession, eigene Kompaniekrüge und ein Schützenfestwochenende mit einem Gewinnspiel zum Beflaggen der Freienohler Straße - so engagierte sich der Verein in der Krise. Der Ausblick: „Wenn wir uns etwas wünschen dürfen, würden wir unser Patronatsfest Anfang Dezember gerne wieder mit einigen Freienohlerinnen und Freienohlern zusammen feiern und bei nötiger Vorsicht stolz auf das zurückblicken, was wir in diesem so verrückten Jahr geschafft haben.“

Meschede-Nord

Schützengemeinschaft Meschede-Nord: Eine Sonderausgabe der Schützenfestzeitschrift „Nordwind“, ein digitales Schützenfest Meschede-Nord 2020, Schützenfestpakete für Zuhause, ein Tagebuch des Königspaars und eigene Mund-Nasen-Schutzmasken - so viel war trotzdem los im Norden. Der Ausblick: „Sobald es wieder erlaubt ist, eine große Wiedersehens- Feier für alle Schützenbrüder, Unterstützer, Familien und Freunde des Mescheder-Nordens.“

Westfeld

Schützenbruderschaft St. Blasius Westfeld: Ein Heimspielpaket für das Schützenfest im eigenen Garten mit einem Video dazu, im Dorfmittelpunkt wurden zwei Strohmännchen als Königspaar aufgebaut, ein zweistündiges Konzert der Hesborner Musik von der Birkenallee, ein kleiner Schützenzug von den Majestäten und den Fahnen und Zugoffizieren und ein Corona-Trost Paket für den Hofstaat - so lief es in Westfeld und Ohlenbach. Der Ausblick: „Wie in den Videos gesehen ist unsere Schützenkönigin schwanger gewesen. Das Kind Theo wurde mittlerweile geboren und wird bereits jetzt als Schützenkönig 2044/2045 angepriesen.“

St. Georg Meschede

St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede: Einkaufshilfe, Osterlichter statt Osterfeuer, Schutzmasken für Schützen aus alten Uniformen, eine Video-Aktion zu „Henne in Flammen“, das „St.-Georgs-Schützenfestpaket für Daheim“ und Videokonferenzen - St. Georg Meschede präsentierte sich als engagierte Gemeinschaft. Der Ausblick: „In Rahmen des Kaiserschießens werden die St. Georgs Schützen und insbesondere die ehemaligen Könige der Bruderschaft das 110-jährige Jubiläum der Vereinigung ehemaliger Mescheder Schützenkönige St. Georg mit einem Jahr Verspätung feiern. 2021, wir kommen wieder, Horrido!“

Nuttlar

St.-Anna-Schützenbruderschaft Nuttlar: „Ein Vogelschießen to go“, ein Biertaxi vom Vorstand für die ganze Bevölkerung, einen kleinen Festzug auf Abstand durch das Dorf, viele kleine, private Gartenpartys, ein Balkonkonzert des Musikvereins, eine ausgedehnte Vorstandssitzung mit dem ein oder anderem Bier und und und… - auch in Nuttlar war viel los. Der Ausblick: „Im kleinen Jubiläumsjahr, dem 145. Geburtstag der Schützenbruderschaft, wird gleich an drei verschiedenen Terminen das Trömmelchen im Schieferort Nuttlar zu hören sein. Eingeläutet wird das Jahr mit dem Kaiserschießen am 1. Mai 2021, welches turnusmäßig im Fünf-Jahresrhythmus stattfindet. Nur eine Woche später feiern die St.-Anna-Schützen ihr Schützenfest vom 8. bis zum 10. Mai mit ihrem amtierenden Königspaar Stefan Voß und Ines Lück sowie dem Vizekönigspaar David und Melissa Kotzerke. Das Highlight im Jahr 2021 wird das Gemeindeschützenfest der Gemeinde Bestwig werden, indem sich unser schönes Dorf als Gastgeber präsentieren darf.“

Heringhausen

Schützenbruderschaft St. Jakobus Heringhausen: Corona-Hilfs-Aktion zusammen mit der Dorfgemeinschaft, Foto-Story mit tollen Bildern jedes Schützenfest-Jahres im Internet, Beflaggung der Häuser, Bier und ein „Süßigkeiten-Paket“ zum Schützenfest, das Heringhauser Bier-Taxi, „Königstanz“ auf der Straße und im Garten und eine „Night of Lights“ - die Liste der Aktivitäten in Heringhausen ist lang. Der Ausblick: „Wir werden – sofern möglich – alle ausgefallenen Veranstaltungen in einem würdigen Rahmen nachholen.“

Grafschaft

Schützenbruderschaft St. Sebastian Grafschaft: Überbrückungsbier 2020“ - dazu wurden 2.000 Flaschen Bier mit einem eigens dafür entworfenen Etikett beklebt- Jede war mit einer Losnummer versehen, die automatisch an einer Tombola teilnahm. Das „Überbrückungsbier 2020“ war innerhalb von 90 Minuten schon ausverkauft und somit ein voller Erfolg. Da alle Aktivitäten in der Schützenhalle bis auf weiteres nicht stattfinden können, wird momentan der Speiseraum neu gestaltet. Der Ausblick: „Schon jetzt freuen wir uns auf das Schützenfest 2021, welches wir hoffentlich gemeinsam mit dem Musikverein Cäcilia Berghausen in altbewährter Form feiern können, um das verpasste Jubiläum nachzuholen. Verschiedene Aktivitäten hierfür werden bis dahin neu- bzw. umgeplant.“

>>> So funktioniert der Wettbewerb

Bis 31. August um 10 Uhr kann in einem Online-Voting das Publikum hier über die verschiedenen Aktionen und Ideen der Schützenvereine täglich abstimmen. Weiterhin können sich noch bis zum 31. August 2020 weitere Schützenvereine und Bruderschaften bewerben.

Im Anschluss an die Publikumsabstimmung tagt am 1. September eine Jury aus Mitgliedern der dieser Zeitung, der Brauerei Veltins und des Sauerländer Schützenbundes. Das Gesamtergebnis setzt sich aus 70 Prozent Online-Voting und 30 Prozent Jurywertung zusammen.

Es gibt insgesamt 10.000 Euro für die Vereine zu gewinnen. Je Kategorie (Konzept und Kommunikation) werden die ersten drei Plätze mit jeweils insgesamt 5000 Euro gefördert.

Der 1. Platz erhält 2500 Euro, der 2. Platz erhält 1500 Euro und der 3. Platz erhält eine Förderung von 1.00 Euro. Zusätzlich erhalten die insgesamt sechs Gewinner jeweils 50 Liter Veltins.

Außerdem stellt Veltins für die Voting-Teilnehmer 55 Leserpreise zur Verfügung. Diese Gewinner erhalten jeweils einen Veltins-Geschenkkarton.