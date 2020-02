A46 bei Meschede: Gegenstände geworfen - Täter flüchtig

Wennemen/Meschede. Die Ermittlungen dauern an: Kinder oder Jugendliche sollen Gegenstände auf die A46 bei Meschede geworfen haben.

Von einer Fußgängerbrücke über der Autobahn 46 bei Wennemen sind am Mittwochnachmittag offenbar Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen worden. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten waren im Einsatz.

Kinder oder Jugendliche gesucht

Gegen 16.30 Uhr gingen erste Hinweise bei der zuständigen Polizei in Dortmund ein: Zwei Kinder oder Jugendliche standen demnach auf einer Brücke über der A46 und ließen Gegenstände zwischen Meschede-Wennemen und Meschede-Enste herunterfallen. Bislang ist nicht klar, was heruntergeworfen wurde und ob tatsächlich etwas fallen gelassen wurde. Die Polizei ermittelt. Berichte über Sachbeschädigungen oder Verletzte liegen bislang nicht vor.

Fahndung im Dorf

Der Besatzung eines Streifenwagens wurde beim Eintreffen an der Fußgängerbrücke beschrieben, dass die Verdächtigen vor wenigen Minuten in Richtung Dorf davongelaufen seien. Die Polizei war daraufhin in Wennemen im Einsatz und konnte die Verdächtigen aber nicht finden. Eine Beschreibung liegt den Beamten vor. Die Gesuchten sollen etwa 13 bis 14 Jahre alt sein.

Auf der Fahrbahn selbst konnte die Polizei bei einer Suche keine Gegenstände entdecken. Über den ADAC war direkt eine Warnmeldung an Autofahrer in dem Bereich verbreitet worden.