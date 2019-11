Meschede. Eine Meschederin will Geld an einem Bankautomaten abheben. Sie legt das Geld kurz zur Seite. Das reicht dem Täter. Er flüchtet mit dem Geld.

77-jährige Meschederin am Geldautomaten bestohlen

Eine 77-jährige Meschederin hat am Freitag gegen 16 Uhr Geld an einem Geldautomaten am Winziger Platz in Meschede abgehoben. Mit ihr befand sich ein bislang unbekannter Mann im Automatenraum. Die Frau nahm das Geld aus dem Geldfach und legte es kurz neben sich ab, um ihre Kontoauszüge wegzustecken.

Personenbeschreibung

Diesen kurzen Augenblick nutze der Täter für den Diebstahl. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle Haare, südländisches Aussehen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

