74-Jähriger bei Grevenstein betrunken verunglückt

Für die Einsatzkräfte klang die erste Alarmierung besonders ernst: Ein Autofahrer soll nach einem Unfall zwischen Berge und Grevenstein in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein.

Überreaktion auf der Straße

Vor Ort trafen die Helfer den Mann allerdings neben seinem Fahrzeug an, er war nur leicht verletzt. Der 74 Jahre alte Mann aus Balve war am frühen Montagmorgen um 2.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Grevenstein unterwegs gewesen, als ihm ein Lkw entgegen kam. Der Mann steuerte seinen Pkw nach rechts, durchbrach dabei die Leitplanke und blieb an einer Böschung stehen.

Fahne und Flaschen mit Alkohol

Der Grund für die Überreaktion des 74-Jährigen war für die Polizei zu riechen und zu sehen: Der Mann hatte eine Alkoholfahne, in seinem Auto lagen Flaschen mit Alkohol. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall waren neben Polizei und Rettungsdienst von der Feuerwehr der Löschzug Freienohl, die Löschgruppe Grevenstein und die Funkgruppe im Einsatz. Einsatzleiter war Raimund Gördes.