47 Jahre das Kinderturnen beim TV Eversberg geleitet

Der Mattenwagen nimmt Fahrt auf. Und die Kinder auf dem blauen Mattenstapel glucksen. Kleine Hände halten sich fest, Gisela Bastert (80) schiebt. Dazu singt alle das Eisenbahnlied. Ein letztes Mal. Nach 47 Jahren hört Gisela Bastert auf. Sie gibt das Eltern-Kind-Turnen nun in jüngere Hände.

Die Mütter haben für die letzte Turnstunde etwas vorbereitet. Nebst Blümchen und Sektchen gibt es auch ein Plakat mit bunten Fingerabdrücken von aktuellen und ehemaligen Turnkindern. Und davon gibt’s in Eversberg jede Menge. „Ja, das ist so. Jetzt kommen schon viele Eltern, die schon als Kinder bei mir waren“, sagt die 80-Jährige und lacht.

Eine kribbelige Tante

Herzliche Verabschiedung für Gisela Bastert (80) in der Turnhalle in Eversberg. Foto: Ilka Trudewind

„Frisch. Fromm. Fröhlich. Frei.“ Der Spruch des Turnerbewegung, er trifft auch auf dieses zierliche Persönchen in dem taubengrauen Pullover zu. Immer fröhlich, immer flott unterwegs. „Ich brauche immer etwas um die Hand. Ich bin eine kribbelige Tante“, sagt Gisela Bastert über sich. Das sei schon immer so gewesen. Still sitzen mit einer Häkeldecke über den Knien? Dieses Bild ist bei Gisela Bastert undenkbar.

Im Dorf ist die 80-Jährige vielfältig ehrenamtlich unterwegs. Unter anderem kümmert sie sich um den Blumenschmuck in der Kirche. Am 1. Januar wurden es 30 Jahre. Zuletzt stellte sie dort die große Weihnachtskrippe auf. Auch ihr großer Garten und ihre Frühstückspension halten die Eversbergerin fit.

Schon immer sportlich

Gisela Bastert stemmt die Hände in die Hüften und antwortet auf eine Frage, über die sie zuvor etwas länger nachgedacht hatte: „Wehmütig bin ich nicht. Ich komme ja weiter regelmäßig zum Turnen in die Halle. Wenn ich gar nicht mehr hier hoch kommen würde, wäre das anders.“

Sportlich war Gisela Bastert schon immer. „Das habe ich wohl von meiner Mutter. Sie ist noch mit 80 zum Turnen in der OT gelaufen“, erzählt Gisela Bastert, eine geborene Kaiser „von der Nördelt“ in Meschede.

Gisela Bastert (80) leitet 47 Jahre lang das Mutter-Kind-Turnen in Eversberg. Foto: Ilka Trudewind

Als die eigenen Kinder noch klein waren, machte sie den Übungsleiterschein. Ihre Idee war es auch eine Turnstunde für die kleinen Kinder anzubieten. Das habe es damals noch nicht gegeben. Im Verein kam das sofort gut an und auch die Mütter nahmen das Angebot mit ihren Kindern an.

Christina Triefenbach übernimmt

Mit 80 ist Schluss, das hatte Gisela Bastert damals den Verantwortlichen des Turnvereins gesagt. „Aber wenn sie keinen Nachfolger gefunden hätten, hätte ich wohl noch weiter gemacht“, gesteht sie und verspricht auch einzuspringen, wenn ihre Nachfolgerin Christina Triefenbach mal verhindert ist.

Mädchen flotter unterwegs

Wie viele Kinder schon bei ihr beim Turnen waren, kann sie nicht zählen. Viele der heutigen Mütter und Väter waren schon als Pimpfe bei ihr. Und haben sich die Kinder im vergangenen Jahren verändert? „Oh ja“, sagt Gisela Bastert. „Die Kinder sind wesentlich freier und selbstbewusster als früher. Aber das Zuhören fällt ihnen teilweise schwerer.“ Sie habe auch den Eindruck, dass die Kinder heute weniger beweglich seien. Und insgesamt seien die Mädchen „flotter unterwegs“.

Die Fahrt mit dem Mattenwagen gehörte stets dazu. Hier fährt Gisela Bastert (80) die Kinder zum letzten Mal. Foto: Ilka Trudewind

Die Turnstunde lief stets nach einem ähnlichen Schema ab. Begrüßungslied, Turnen an den Kleingeräten (Bohnensäckchen, Reifen, Seilchen), dann an den Geräte wie Trampolin und ein Schlusskreis. Viele werden sich noch an die Lieder erinnern, mit denen „Tante Gisela“ - (Bastert: „Früher sagte man das immer zu den Frauen. Geh’ mal nach Tante Gisela.“) die Turnstunde begann. „Leis, leis, leis. Wir schließen einen den Kreis. So vom Anfang bis zum Ende, reichen wir uns nun die Hände...“ Und nun also zum Abschied: „Danke Gisela!“

Kleinkinderturnen dienstags