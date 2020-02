25-Jährige ist neue Regionalmanagerin in Bestwig

Bestwig. An der Spitze der Leader-Region „4 mitten im Sauerland“ in Bestwig gibt es einen Wechsel. Es gibt neue Projekte - darunter in Ramsbeck.

Die Leader-Region „4 mitten im Sauerland“ hat eine neue Managerin: Miriam Schulte-Remmert hat im Bestwiger Rathaus ihr Büro bezogen. Sie ist jetzt Ansprechpartnerin für Gemeinschaftsprojekte, die Bürger in Meschede, Schmallenberg, Bestwig und Eslohe umsetzen möchten.

Gegen vier Bewerber durchgesetzt

Die 25-Jährige mag ausdrücklich ländliche Regionen: Sie kommt aus Lippstadt-Dedinghausen, ist auf einem Bauernhof groß geworden. Sie hat ihren Bachelor in Umweltwissenschaften an der Universität Lüneburg erworben, danach ihren Master in Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung an der Hochschule in Göttingen.

Im Auswahlverfahren für „4 mitten im Sauerland“ setzte sie in der Vorstellungsrunde gegen vier andere Bewerber durch: Miriam Schulte-Remmert war damit gleich mit ihrer allerersten Bewerbung nach dem Studium erfolgreich. Reinhold Weber (Eslohe), Vorsitzender des Leader-Vereins, lobt die neue Managerin: „Sie passt sehr gut in unsere Region. Wir sprechen die gleiche Sprache.“

Miriam Schulte-Remmert wiederum freut sich, hier „mit offenen Armen“ empfangen worden zu sein: „Ich bin ganz begeistert, wieviel ehrenamtliches Engagement es hier gibt.“ Miriam Schulte-Remmert löst in Bestwig Nathalie Tent ab, die das Regionalmanagement seit November 2018 geleitet hatte. Tent geht zurück an die Universität: Sie will in Oldenburg promovieren.

Mühle in Ramsbeck erhält ihre Räder zurück

Der Leader-Vorstand hat jetzt auch sein nächstes Projekt beschlossen: Er sichert dem Mühlenverein Alte Kornmühle in Ramsbeck seine Unterstützung zu – und wird ihm 60.000 Euro als Förderung finanziell geben.

Der Mühlenverein in Ramsbeck erhält Fördergelder für die Mühle. Damit sollen die drei ursprünglich vorhandenen Räder wieder hergestellt werden. Foto: Jürgen Kortmann

Der Verein will das historische Gebäude von 1603 aufwerten: Einmalig ist diese Mühle wegen ihrer einst drei Mühlräder. Derzeit hat sie noch ein Mühlrad, durch das Projekt soll der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. In einem Nebengebäude wird dann auch eine behindertengerechte Toilette entstehen. Die Umsetzung kann noch in diesem Jahr angegangen werden.

Quasi als „Bonbon“ für die Leader-Regionen werden an sie inzwischen auch Gelder von Bund und Land ausgezahlt, die zur Stärkung des ländlichen Raums zur Verfügung stehen: Auch die heimische Leader-Region kann daraus über zusätzliche 200.000 Euro verfügen, die ausdrücklich als Unterstützung für Kleinstprojekte in den Dörfern ausgegeben werden können – wie bei den Leader-Projekten ist auch dabei jeweils immer eine Kofinanzierung vor Ort erforderlich.

Die 200.000 Euro, die in diesem Jahr zur Verfügung stehen, sind jetzt vergeben worden: 19 kleine Projekte können damit umgesetzt werden, zwei weitere stehen auf einer Nachrückerliste. Gefördert werden unter anderem ein Grünes Klassenzimmer in Fleckenberg, ein Tretbecken in Berge, der „Schaukelweg“ in Ostwig und ein neuer Dorfmittelpunkt für Leckmart.