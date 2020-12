17 Hundehaufen - die Stadt Meschede startet einen Appell

Meschede/Wennemen. In Wennemen zeigen Schilder 17 Hundehaufen auf einem Fleck. Die Stadt Meschede hat einen dringenden Appell.

Die Botschaft ist klar: „Wir mögen Hunde, aber ihre Hinterlassenschaften nicht!“ Und insbesondere dann nicht, wenn sie als „gesammelte Werke“ auftreten: Bei Pflegearbeiten an der Grünanlage an der Ecke Südstraße/Biekestraße in Wennemen hat das Team des Integrierten Baubetriebshofes auf engstem Raum sage und schreibe 17 „Tretminen“ vorfinden müssen. „So etwas ist weder für unsere Leute noch für Nachbarn hinnehmbar“, meint IBB-Leiter Marc Böhm.

Hygienische Entsorgung

Deshalb wurde nun jeder einzelne Hundehaufen per Schild markiert - „als Appell an die Hundehalter, die dies verursacht haben“, so Marc Böhm: „Ziel ist es, diese Hundehalter an ein richtiges Verhalten zu erinnern.“ Mit einer sachgerechten und hygienischen Entsorgung kämen Hundebesitzer nicht nur ihrer rechtlichen Pflicht nach, sondern leisten ebenso einen Beitrag, öffentliche Flächen sauber und gut nutzbar zu halten.

Denn für das Team des IBB, das die Grünflächen in Schuss hält, sei die Arbeit in einem so „verminten Gelände“ eigentlich nicht zumutbar, betont Marc Böhm. Darum gehe es aber nicht allein: „Auch für Kinder, Passanten oder andere Einheimische ist so etwas einfach ekelhaft.“ Ihm gehe es auch keineswegs um Bußgelder, sondern schlicht und ergreifend um Rücksichtnahme: „Niemand möchte gern in Hundekot treten - das bezieht sich auf spielende Kinder und Fußgänger ebenso wie auf unser Team.“

Die neuen Schilder sollen nun zu einer „Wanderausstellung“ werden, um generell an Schwerpunkten im Stadtgebiet auf die Problematik hinzuweisen. Wichtig: Die Stadt Meschede unterstützt Hundehalter, indem sie an öffentlich wichtigen Bereichen und Wegeverbindungen Hundekotbeutel-Spender aufgestellt hat und diese regelmäßig befüllt. Zudem haben Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern an Stellen „Gassi gehen“, an denen sich keine Beutel-Spender befinden, die Möglichkeit, entsprechende Beutel kostenlos im Bürgerbüro zu beziehen.

Appell an die Verantwortung

Allerdings: Die Stadt Meschede versteht diesen Service als Unterstützung - die Verantwortung, dass Verunreinigungen von Hunden auch beseitigt werden, liegt nach wie vor beim jeweiligen Halter. Die Stadt Meschede appelliert daher an alle Hundebesitzer, zum gepflegten Erscheinungsbild der Kommune beizutragen - und zum guten Ruf der Hundehalter.