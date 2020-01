Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

WSG vermarktet Hämmer

Die Wirtschaftsförderung wird künftig verstärkt das Brachflächenmanagement, Neukundenakquise sowie Bestandskundenpflege übernehmen, kündigt Geschäftsführer Uwe Siemonsmeier an.

Die WSG soll zudem die Vermarktung von Hämmer Süd übernehmen. In einer Vorlage für den Rat am 18. Februar sollen erste Vermarktungskriterien vorgestellt werden. Die ersten Gewerbeflächen könnten demnach noch in diesem Jahr über den Tisch gehen.