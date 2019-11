Wie sich echte Stadtwerke-Ableser in Menden ausweisen

Am kommenden Montag, 25. November, beginnen die Stadtwerke Menden mit ihrer jährlichen Ablesung der Zählerstände. Bis zum 18. Dezember ermitteln Servicekräfte den Energie- und Wasserverbrauch der Kunden für das Jahr 2019. Rund 59.000 Strom-, Erdgas-, Wärme- und Wasserzähler werden in diesem Zeitraum in den gut 34.000 Mendener Haushalten abgelesen. „Um diesen umfassenden Auftrag zu bewältigen, werden unsere Servicekräfte werktags und samstags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr unterwegs sein“, berichtet Tobias Golec, Teamleiter Kundencenter der Stadtwerke Menden.

Firma „u-serv“ weist sich aus

Wird ein Kunde beim ersten Aufsuchen nicht angetroffen, hinterlegen die Mitarbeiter eine Terminkarte. Auf dieser Karte ist eine Rufnummer angegeben, unter der ein passender Termin für die Ablesung vereinbart werden kann. „Der Ableseservice erfolgt durch Servicekräfte der von uns beauftragten Firma ‚u-serv‘“, weist Golec abschließend hin. „Alle für die Ablesung tätigen Mitarbeiter können sich entsprechend ausweisen.“

Selbstablesung bis 4. Januar

Bei Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit oder sonstigen Problemen bitten die Stadtwerke um Rücksprache unter der Rufnummer 02373/ 169-2313. Haushalte, die in den letzten Jahren eine Selbstablesung vorgenommen haben, können ihre Zählerstände bis zum 4. Januar 2020 ihrem heimischen Stadtwerk mitteilen. www.stadtwerke-menden.de