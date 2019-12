Wenn Deutsch für Mendener Kinder eine Fremdsprache bleibt

Menden. Warum Kinder von Zuwanderern an Mendener Grundschulen kaum eine Chance haben, richtig Deutsch zu lernen – und was dagegen zu tun ist.

Dieser Bericht geht wirklich zu Herzen: Kinder, die Deutsch als Fremdsprache erlernen müssen, sind an Mendener Grundschulen erheblich benachteiligt. Um dagegen etwas zu unternehmen, hat eine Gruppe engagierter Mendener Lehrerinnen und Lehrern im Sommer versucht, Kindern in den Ferien in einem „Ferien-Intensiv-Training“, kurz FIT, mehr Deutsch beizubringen. Ohne Zwang, mit Ausflügen und am Ende einem großen Eis zur Belohnung.

Den Bericht für die Mendener Schulpolitiker hat Lennart Moennighoff verfasst. Er ist Lehrer an der Josefschule Menden, Master of Education in Germanistik und Anglistik mit den Schwerpunkten Linguistik und Sprachdidaktik. Und bei allem Lob für die Ferienaktion: Seine wissenschaftlich unterlegte Hauptkritik sagt klipp und klar, dass Kinder von Zuwanderern Deutsch nicht so erlernen können wie deutsche Kinder Englisch oder Französisch. Genau das wäre aber vonnöten, sagt Moennighoff. Wer in Menden zum Beispiel Englisch lernt, kann sich dabei nach klaren Regeln richten, paukt sich durch ein durchdachtes System, lernt im Klassenverband systematisch Vokabeln und Grammatik, schreibt Diktate und Nacherzählungen und betritt damit Schritt für Schritt die Welt der neuen Sprache.

Deutschlernen nicht vorgesehen

Doch von Kindern, die aus einer fernen Heimat kommen und an einer Mendener Grundschule im Deutschunterricht landen, wird verlangt, dass sie hier sofort mit Mendener Mitschülern mithalten. Mit Kindern also, die zuhause von Anfang an Deutsch gesprochen, gedacht und geschrieben haben. Diesen Kindern noch ihre Muttersprache beizubringen, ist an der Grundschule kein Unterrrichtsinhalt mehr. Genau diesen Stoff aber bräuchten die Kinder in der Klasse, die noch gar nicht oder nur in geringem Maße über Deutschkenntnisse verfügen.

Menden Was Mendener Lehrkräfte bei Einschulungen erleben Der Kurzbericht listet die Sprachprobleme bei Kindern auf, mit denen sich Grundschul-Lehrkräfte bei Einschulungen konfrontiert sehen. Einige Kinder können sich nicht auf Deutsch verständigen und schweigen; zum Teil sind sie ebenfalls nicht fähig, kurze Sätze auf Deutsch zu verstehen. Einige Kinder sprechen in Einwortsätzen, was beim Erwerb der Muttersprache einem Alter zwischen einem und zwei Jahren entsprechen würde). Einige Kinder sprechen disgrammatische, aber nachvollziehbare Sätze. Nicht zuletzt gibt es Kinder, die die deutsche Sprache recht sicher, aber nicht fehlerfrei beherrschen. Dies sind aber vor allem Kinder, die einem Migrationshintergrund zweiter, dritter oder vierter Generation zugehörig sind.

Laut Moennighoff gibt es für neuangekommene Seiteneinsteiger zwar einen „Schutzraum“ für zwei Jahre in der Grundschule – als „Nachteilsausgleich“. Doch der reiche bei weitem nicht aus, zumal jedem Kind das Recht auf individuelle Förderung zustehe. „Idealerweise müsste es für alle Kinder einen allgemeinen Deutsch-Förderunterricht für Wortschatz und Grammatik geben, parallel dazu einen Förderunterricht zu den Themen des Unterrichts“, erklärt Moennighoff. In der Schule könne dem nicht ausreichend nachgekommen werden, auch aus personellen Gründen. Ob und inwiefern dabei eine Verletzung der Pflicht zur Förderung vorliegt, wolle er nicht erörtern.

Kinder schweigen

Jedenfalls aber lasse sich die deutsche Sprache heute an Mendener Grundschule nicht richtig erlernen. Erst recht nicht, wenn Eltern und andere Familienangehörige zuhause nur die eigene Sprache sprechen und bei den Hausaufgaben nicht helfen können. Das Ergebnis für die Kinder seien lauter Misserfolgs-Erlebnisse – bis hin zur Demütigung, was bei betroffenen Grundschülern zu einem fatalen Phänomen führen kann: dem totalen Schweigen. „Silent Period“ nennen Experten die Phase, also die „stille Periode“. Diese Kinder verweigern sich der deutschen Sprache ganz: sie schweigen. Es gebe dann keinen Austausch mehr, sprachliche Weiterentwicklung könne nur noch sehr bedingt stattfinden.

Langzeit-Folgen

Der gesamte Bildungsweg sei für viele Zuwandererkinder dann kaum noch erfolgreich zu bewältigen, zumal sie gerade Sprachen nie wieder so leicht erlernten wie im Grundschulalter. Das Ergebnis könnten ein paar Jahre später junge Leute sein, die eigentlich klug genug wären, um längst perfekt Deutsch zu sprechen, dafür aber ohne Chance blieben. Mit allen negative Folgen, auch für die deutsche Gesellschaft.