Weihnachten in gemeinschaftlicher Runde

Helga Velmer betont, dass im Falle eines Wunsches nach Auszug aus dem Seniorenheim das Haus immer für einen engen Austausch und Unterstützung zur Verfügung steht.

Mietverträge laufen unbefristet (also in den meisten Fällen bis zum Lebensende), allerdings kann man sie, wie in Gerlinde Happkes Fall, auch kündigen.

Weihnachten gefeiert wird in den Einrichtungen natürlich auch in gemeinschaftlicher Runde.

Gerade für die Menschen, die an Weihnachten keinen Besuch von Angehörigen bekommen, ist das sehr wichtig. So gibt es Weihnachts- und Krippenfeiern oder festliche Weihnachtsgottesdienste im Schmallenbach-Haus wie im Haus Hubertia.