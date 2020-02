Weiberfastnacht in Menden: Schneller Einlass, super Programm

„So ein Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle! Hölle! Hölle! Hölle!“, schallt es aus den Boxen. DJ Dennis heizt der Menge ein. Tanzgruppen schwingen die Beine in die Luft. Und das Prinzenpaar animiert zum Feiern. Wenn die Mendener Karnevalsgesellschaft an Weiberfastnacht ins Partyzelt ruft, dann kommen die Frauen in Gruppen.

Die Stimmung am Donnerstagabend ist bis tief in die Nacht fabelhaft. Die Damen haben sich ordentlich ins Zeug gelegt und teils ausgefallene Kostüme in liebevoller Tüftelarbeit gestaltet. „Wir haben das Kostüm mit einer Poolnudel, Fliegenvorhängen, Glitzerkugeln, Sektgläsern, Lichterketten und Tortenplatten gebastelt“, sagt Besucherin Heike Schierhoff und stößt mit ihren neun Freundinnen an. Einst als Krabbelgruppe formiert, nennen sie sich jetzt Frühstücksgruppe und feiern seit 15 Jahren gemeinsam. Und dieses Mal eben als Sektbrunnen. Ist ja ganz klar.

Bargeldloses Bezahlen funktioniert gut

Der erste Vorsitzende von Kornblumenblau, Gisbert van Gelder, freut sich über die gute Resonanz. Maximal 1000 Menschen haben Platz im Zelt. Auch in diesem Jahr ist der Andrang groß – doch eins ist anders: Nach dem ersten Ansturm um 18 Uhr, minimiert sich die Schlange schnell.

Die Kontrollen laufen flüssig, das Bezahlen klappt gut. Erstmals geht das auch mit Karte, ganz ohne Bargeld. Schatzmeisterin Martina Lenze-Weitz ist zufrieden. „Das wird gut angenommen.“ Das lästige und teure Münzgeld hatte sonst immer aufgehalten und für lange Wartezeiten gesorgt.

Atmosphäre überzeugt Besucher

Die Kostümvielfalt ist enorm: von Polizistinnen und Krümelmonstern über Zebras bis hin zu bunten Vögeln. So nennt sich die Gruppe rund um Marina Fuderholz. Zwei Stunden hat jede der elf Frauen für ihr fedriges Kostüm gebraucht. „Wir kommen jedes Jahr her. Hier geht es wirklich um Karneval und das Programm ist toll“, sagt Marina Fuderholz.

Und mit ihrer Meinung ist sie nicht allein. Auch Eva Simon und Klaudia Saba kommen deshalb immer wieder gerne ins Zelt. „Die Atmosphäre ist einfach toll“, sagt Eva Simon, die sich mit ihrer Freundin als „Corona-Virus“ verkleidet hat. „Deshalb sind wir auch allein“, witzelt Klaudia Saba. In ihren Schutzanzügen stehen sie am Rand der Tanzfläche. Aber lange allein bleibt an diesem Abend niemand. Getanzt, gesungen und gelacht wird die ganze Nacht.

