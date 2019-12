Lendringsen. Der Mann versuchte den angerichteten Schaden noch zu reparieren. Dann ließ er sein Auto in der Waschanlage in Menden waschen und fuhr davon.

Unfallflucht an Mendener Tankstelle: Erst noch Pkw gewaschen

Unfallflucht an der Star-Tankstelle in Lendringsen. Ein Pkw-Fahrer beschädigte am Tag vor Heiligabend an der Tankstelle einen Hochdruckreiniger. Eine Videoaufnahme zeigt: Er versuchte den Schaden zu reparieren und ließ dann sein Auto waschen.

Eine Videokamera zeichnete auf, wie der Mann das Gerät nach Gebrauch zurückstellte, wobei sich jedoch der Schlauch am Heckscheibenwischer des Pkw verhakte. Als der Mann mit seinem Auto anschließend in die Waschanlage fuhr, wurde der Stab des Hochdruckreinigers beschädigt. Laut Polizei versuchte der Fahrer eine Reparatur, ließ sein Fahrzeug in der Waschanlage waschen und entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Das Kennzeichen konnte auf der Aufzeichnung abgelesen und der Fahrer ermittelt werden. Der Schaden beträgt laut Polizei 1000 Euro.