Einsatz BMW kracht in Harvester: Zwei Personen schwer verletzt

Menden. In Oesbern läuft derzeit ein größerer Einsatz der Feuerwehr. Die Straße Niederoesbern ist voll gesperrt.

BMW kracht in Harvester: Zwei Personen schwer verletzt

In Oesbern sind zwei Menschen nach einem Unfall mit einem sogenannten Harvester schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein BMW-Fahrer aus Oesbern kommend in Richtung Wimbern unterwegs. Dabei überholte er drei Fahrzeuge. Auch einen davor fahrenden Harvester wollte der BMW-Fahrer laut Feuerwehr noch überholen. Als das Forstfahrzeug jedoch links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall. Der BMW landete in einem Straßengraben und blieb hängen. Die Feuerwehr musste das Dach abtrennen, um die schwer verletzten Insassen zu befreien. Die Straße Niederoesbern ist weiterhin gesperrt.