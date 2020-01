Menden. Der Mann ist auffallend klein: Die Polizei sucht den Täter, der am Sonntagabend in Menden eine Angestellte überfallen hat. Er erbeutete Bargeld.

Überfall auf Mendener Tankstelle: Täter droht mit Messer

Erneuter Überfall auf die Esso-Tankstelle an der Iserlohner Landstraße: Am Sonntagabend bedrohte ein unbekannter Täter die Angestellte mit einem Messer, damit sie ihm Bargeld aushändigte. DEf Mann konnte unerkannt fliehen, die Verkäuferin blieb äußerlich unverletzt.

Neben Bargeld noch Zigaretten in Plastiktüte gestopft

Um 20.47 Uhr hatte sich der Täter dem Tankstellengelände an der Iserlohner Landstraße genähert, während die 40-jährige Angestellte vor der Tür die Getränke auffüllte. Der Mann zückte das Messer und forderte sie auf, mit ihm in den Verkaufsraum zu gehen. Sie musste die Kasse öffnen und das Bargeld herausgeben. Anschließend bediente sich der Räuber noch selbstständig an den Zigaretten, stopfte sie in eine mitgebrachte Plastiktüte und flüchtete dann über das das Tankstellengelände über den Fußweg in Richtung Iserlohn.

Die Tankstelle an der Iserlohner Landstraße war in den letzten Jahren mehrfach das Ziel von Räubern. So konnte die Polizei eine Bande junger Leute dingfest machen, die mehrere Tankstellen überfallen hatten, die Mendener Esso damals sogar zweimal.

Die Beschreibung: Der Täter ist mit 1,65 Meter relativ klein, trägt schwarzes Haar und war mit einem schwarzen oder dunkelblauen Pullover mit Kapuze bekleidet. Er trug auf dem Kopf eine dunkle Kappe mit Emblem, einen dunklen Mundschutz, eine graue Jogginghose, dazu Turnschuhe mit weißer Abbildung und einer Kappe im vorderen Bereich. Der Mann sprach schlecht Deutsch.

Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Menden unter der Rufnummer 02373/90 99-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.