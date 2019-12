Die Tierhilfe Menden schlägt Alarm. Gleich mehrere Ehrenamtliche mussten aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit als Bereitschaftsfahrer aufgeben. Derzeit gibt es nur noch sechs Mendener, die sich die Bereitschaftszeiten teilen. Der Verein sucht händeringend Verstärkung. Wir haben mit Kordula Passlack, Vorsitzende der Tierhilfe, über die aktuelle Situation gesprochen.

Welche Anforderungen gibt es an einen Bereitschaftsfahrer?

Kordula Passlack: Er oder sie sollte auf alle Fälle körperlich fit sein. Denn es kann durchaus mal vorkommen, dass man einem entlaufenen Tier hinterherhechten muss. Außerdem muss man zwei- bis dreimal am Tag zu unserem Vereinsheim fahren, um die Tiere dort zu versorgen.

Kordula Passlack Foto: Mendener Tierhilfe

Wie lange dauert die Bereitschaft eines Ehrenamtlichen?

Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Berufstätige, die übernehmen die Bereitschaft am Wochenende. Andere, die zeitlich flexibel sind, machen drei, vier Tage am Stück. Bis vor einem Jahr waren wir auch nachts in Bereitschaft, das machen wir jetzt nicht mehr. Das war kaum noch leistbar, weil bei einem nächtlichen Notfall ein Kollege nicht alleine rausgefahren ist, sondern einen anderen mitgenommen hat. Jetzt haben wir Bereitschaft von 8 bis 19 Uhr. Und das ist für uns auf alle Fälle entspannter, wenn man nicht jede Nacht in Alarmbereitschaft ist.

Und wenn nachts ein Notfall ist?

Menden Verein kümmert sich jedes Jahr um hunderte Tiere Kordula Passlack ist seit fast 20 Jahren bei der Tierhilfe Menden. Seit 18 Jahren ist sie Vorsitzende des Vereins. Die Tierhilfe kümmert sich jedes Jahr um durchschnittlich 380 bis 400 Tiere. In manchen Jahren waren es auch schon mal 600 Tiere. Aktuelle Notfälle veröffentlicht die Tierhilfe auf ihrer Facebook-Seite unter www.facebook.com/mendenertierhilfe/ Kontakt zur Tierhilfe: 0170 6914430.

Dann läuft das übers Ordnungsamt oder die Polizei. Wir haben gemerkt, dass vorher manche Leute auch spätabends angerufen haben, die sich eigentlich schon Stunden vorher hätten melden können. Zum Beispiel eine Frau, die morgens ein Kätzchen gefunden hat und nun anruft, weil die Kinder nicht ins Bett gehen wollen, weil das Kätzchen ja da ist. Dann wird gefragt, ob wir die Katze schnell noch abholen können.

Wenn jemand als Ehrenamtlicher neu startet, ist das auch eine große Herausforderung, oder? Man weiß bei einem Anruf ja nie, ob es sich bei dem Notfall um einen Hund, eine Katze, ein Kaninchen oder was auch immer handelt.

Wir werfen da niemanden ins kalte Wasser. Ein neuer Kollege würde von uns anfangs intensiv begleitet. Da hat man die Chance, langsam reinzuwachsen. Hinzu kommt, dass jeder von uns verschiedene Schwerpunkte hat, sich also mit verschiedenen Tierarten gut auskennt.

Was machen Sie mit den Tieren, die Sie mitnehmen?

Wir haben zum einen unser Vereinsheim. Und zum anderen haben wir zum Glück auch einige Pflegestellen. Fundhunde kommen in der Regel erstmal in den Zwinger an unserem Vereinsheim. Die meisten Fundhunde, die ausgebüxt sind, werden spätestens nach drei Stunden wieder abgeholt. Dass ein Tier tatsächlich nicht abgeholt wird, das passiert zum Glück nur zwei Mal im Jahr. Dann bleibt der Hund drei Wochen und danach vermitteln wir ihn in ein neues Zuhause.

Die Mendener Tierhilfe sucht dringend ein Zuhause für dieses Kaninchen. Foto: Mendener Tierhilfe

Sie sind seit fast 20 Jahren im Tierschutz aktiv. Wie hat sich das Verhältnis Mensch – Tier in den Jahren verändert? Man könnte den Eindruck gewinnen, dass manche Menschen immer grausamer zu Tieren sind, während andere ihre Tiere vermenschlichen und ihnen zum Beispiel einen Adventskalender kaufen.

Ich glaube nicht, dass sich das Verhältnis großartig verändert hat. Es ist nur so, dass man das – auch durch die sozialen Medien – heute stärker wahrnimmt. Mein Hund jedenfalls hat keinen Adventskalender. Ihm fehlt auch der Zeigefinger, mit dem er die Kläppchen aufdrücken könnte (lacht).

Wie finanziert sich die Tierhilfe?

Wir erhalten einen Zuschuss von der Stadt Menden, wir bekommen Beiträge von unseren Mitgliedern, und wir nehmen für vermittelte Tiere eine Schutzgebühr – für eine Katze zum Beispiel 20 Euro. Unsere Arbeit ist komplett ehrenamtlich. Insgesamt sind die Kosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wir müssen gut überlegen, wofür wir Geld ausgeben und wofür nicht. Man kann einen Igel mit zwei Beinen oder eine Ente mit einem Bein nicht in die Natur zurückgeben. Da muss man manchmal eben die Entscheidung treffen, ein Tier zu erlösen. Wir können nicht alle Tiere retten.

Was sind aktuell ihre größten Sorgenkinder?

Ich habe neulich eine Katze mit einem gebrochenen Bein geholt, das Bein musste leider amputiert werden. Die Katze muss jetzt erst mal lernen, mit drei Beinen zu leben. Ich bin sicher, dass sie das schaffen wird. Aber es kann schwierig werden, für sie ein schönes Zuhause zu finden. Ich habe selbst eine dreibeinige Katze, die geht auch raus und fängt Mäuse. Und außerdem haben wir bei der Tierhilfe im Moment ein Kaninchen, das ein bisschen Probleme hat, so dass es im Haus gehalten werden müsste. Da suchen wir auch ein schönes Zuhause.

Wie viele Bereitschaftsfahrer hat die Tierhilfe zurzeit?

Früher waren wir mal 15, jetzt nur noch sechs. Wenn jemand käme, der einen Führerschein hat und sagt, dass er uns gerne helfen möchte, dem würden wir den roten Teppich ausrollen.