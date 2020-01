Erneut sind in Menden Autoscheiben zerschlagen worden, um an Wwrtsachen in den Pkw zu kommen.

Menden. Die Serie von Pkw-Aufbrüchen in Menden hat sich fortgesetzt: Vier Tatorte meldet die Polizei diesmal. Meist ist die Schaden höher als die Beute.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tatserie setzt sich fort: Wieder Auto-Aufbrüche in Menden

Weitere vier Auto-Einbrüche wurden der Polizei am Wochenende gemeldet. In der Nacht zum Freitag knackten unbekannte Täter einen zum Parken abgestellten weißen Polo an der Daimlerstraße auf und durchsuchten den Wagen. Was genau entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden, aber es entstand Sachschaden. Am Vollmersbusch hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag die Beifahrerscheibe eines blauen 3er BMW eingeschlagen. Der Dieb nahm Bargeld und eine Dash-Cam an sich.

Am Freitagmorgen bemerkte eine Pkw-Fahrerin Am Papenbusch, dass ihr Renault Twingo in der Nacht geöffnet wurde und jemand das Handschuhfach durchwühlt hatte. Es fehlten lediglich einige Parkmünzen und ein Eiskratzer. Bereits am vorletzten Wochenende wurde am Kornblumenweg versucht, in einen grauen Ford Focus einzubrechen. Der Dieb beschädigte ein Türschloss, konnte die Tür allerdings offenbar nicht öffnen. Der Autobesitzer erstattete erst an diesem Wochenende Anzeige.

Hinweise an die Polizei in Menden unter der Rufnummer 90 99 0.