Swen Bonenkamp: Noch ein Bürgermeister-Kandidat für Menden?

Ob hier bald ein Leerstand weniger ist oder nicht, ist noch ungewiss. Fest steht, dass der gebürtige Mendener Swen Bonenkamp in den ehemaligen Räumen des Reisebüros Timmermann gerne eine Filiale der Modekette „Monbijou“ eröffnen will. Außerdem liebäugelt der 46-Jährige mit dem Gedanken, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren.

Mietvertrag noch nicht unterschrieben

Swen Bonenkamp arbeitet derzeit in Salzburg, wo er die überwiegende Zeit lebt. Zu dem Unternehmen, für das er tätig ist, gehöre neben Hotels und Einkaufszentren auch „Monbijou“. „Es tut mir weh, dass in Menden gar nichts vorangeht“, sagt Swen Bonenkamp. Er wolle einen Beitrag dazu leisten, dass es weniger Leerstände gebe. Noch allerdings ist der Mietvertrag nicht unterschrieben.

OMG 😮 auch bei Twitter.... keine Aktivität und die Stadt zeigt keine Aktivität! Und da finde ich das 😊! Ich möchte in Menden @Menden_DE - Bürgermeister werden! Ich denke, wir müssen reden!! pic.twitter.com/Ju7nshouDE — Sven Bonenkamp (@BonenkampSven) January 12, 2020

„Shop-Managerin“ gesucht

Denn zunächst sucht Swen Bonenkamp eine Verkäuferin beziehungsweise „Shop-Managerin“, die das Geschäft führen könnte: „Ich brauche eine Person, der ich vertrauen kann“, beschreibt Swen Bonenkamp seinen Wunsch. Nur dann könne „Monbijou“ in Menden starten. Entsprechende Aushänge sind bereits im Schaufenster des Ladenlokals an der Hauptstraße 34 zu sehen.„Monbijou“ verkauft laut Firmenaussage „modische Ledertaschen, exklusive Schals, Modeschmuck und Fashion aus Italien“.

Bereits 2001 Menden verlassen

Da ihm das Wohl Mendens so am Herzen liege, überlege er derzeit, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, erklärt Swen Bonenkamp: „Ich habe zwar eigentlich mit Menden nicht mehr viel zu tun, aber mein Herz sagt mir: Junge, du musst was tun.“ Bereits 2001 habe er Menden verlassen, um für ein Studium nach Münster zu ziehen. 2004 zog es Swen Bonenkamp nach Österreich, ab 2010 wohnte er für einige Jahre in Wuppertal, so berichtet er. Er sei in früheren Jahren in Münster auch politisch aktiv gewesen, damals für die CDU. Heute wolle er, wenn er antrete, ausdrücklich als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen.

Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter hat Bonenkamp auf seine Bürgermeister-Ambitionen hingewiesen. Dort beschreibt er sich als „Vordenker & Visionist“, „bekennender Europäer, Sauerländer Mendener, Kommunikationstrainer und Unternehmensberater“.