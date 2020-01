Suizid-Versuch endet mit Anklage wegen Sachbeschädigung

Mit einem höchst ungewöhnlichen Fall hat es das Amtsgericht Menden zu tun: Es geht um einen Autofahrer, der in Suizidabsicht auf der Westtangente gegen einen Pfeiler rasen wollte. Den Unfall überlebte er, weil das Auto von der Leitplanke abgewiesen wurde. Jetzt steht der 40-Jährige vor dem Kadi – wegen der Beschädigung der Leitplanke.

Eigentlich, so schildert es ein Waltroper vor dem Amtsgericht Menden, habe er mit dem Leben im Juni 2019 abgeschlossen, als er seinen Wagen gegen einen Pfeiler auf der Westtangente lenken wollte. Doch wie durch ein Wunder überlebte der 40-Jährige. Weil er allerdings andere Autofahrer gefährdete und die Leitplanke verbeulte, hatte der Zwischenfall ein Nachspiel vor Gericht.

60 Meter über Straße geschleudert

Laut Staatsanwaltschaft war der Waltroper im Juni 2019 „mit hoher Geschwindigkeit“ auf der Westtangente unterwegs gewesen. Der Waltroper habe demnach versucht, nach dem Überwurf gegen einen Betonpfeiler zu fahren. Erst rund 60 Meter nach dem ersten Kontakt mit der Leitplanke kam der Wagen zum Stehen. Vor dem Amtsgericht gibt sich der Waltroper einsichtig, bereut seine Tat.

Angefangen habe alles einen Tag vor dem Unfall in Menden. Ein Streit mit seiner Lebensgefährtin eskalierte. Zudem habe er über Monate hinweg Schlafstörungen gehabt, kaum ein Auge zugemacht. „Ich konnte das Ganze nicht mehr steuern“, sagt der 40-Jährige. Die Momente vor dem Aufprall gegen die Leitplanke schildert der Mann derweil so, als habe er „sich selbst über die Schulter geschaut. Aber ich konnte nicht eingreifen.“ Dabei, so sagt er, habe er keinen konkreten Plan gehabt, sich das Leben zu nehmen. Nach dem Unfall sei er nahezu unverletzt aus dem Wrack gestiegen. „Ich habe geschaut, dass ich niemanden verletzt habe und bin dann einfach in Tränen ausgebrochen“, erklärt der Waltroper in der Verhandlung vor dem Mendener Amtsgericht. Dass der Unfall so glimpflich für den Fahrer ausging, war freilich nicht absehbar.

Gutachter soll gehört werden

Nach zahlreiche Gesprächen mit Freunden, Familie und Therapeuten sei er inzwischen wieder stabil. Wenige Wochen nach dem Unfall habe er sogar wieder schlafen können. Doch so recht glauben wollte ihm die vorsitzende Richterin nicht. „Ich erlebe Sie hier nicht als stabil, auch wenn Sie es anders sagen.“ Beim nächsten Verhandlungstag soll ein Gutachter gehört werden, der die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Waltropers beurteilen soll. Zudem kündigte der Verteidiger des Angeklagten an, die behandelnden Ärzte gegebenenfalls von ihrer Schweigepflicht zu entbinden.





Wer selbst an Suizid denkt oder gefährdete Menschen kennt, sollte umgehend ärztliche Hilfe suchen. Hilfsangebote bietet beispielsweise die Telefonseelsorge, zu erreichen unter Telefon 0800/1110111 oder 0800/1110222 .