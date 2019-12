Menden. Eine Hilfsaktion für den Libanon steht dieses Mal im Blickpunkt des heimischen Pastoralverbundes Menden. Ein Überblick über die Termine:

Sternsinger sind im Menden unterwegs: Das sind die Termine

Rund um den 6. Januar ziehen auch im Pastoralverbund Menden die Sternsinger von Tür zu Tür und tragen die Weihnachtsbotschaft hinaus. Seit mehr als 60 Jahren ist die Aktion Dreikönigssingen die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Mit dem Spendenerlös unterstützen die Kleinen Hilfsprojekte in aller Welt. Beispielhaft steht in diesem Jahr der Libanon im Blickpunkt der Aktion, doch natürlich kommt der Erlös auch vielen anderen Projekten zugute, die teilweise von den Gemeinden des Pastoralverbundes schon seit vielen Jahren unterstützt werden.

Hier gibt es einen Überblick darüber, wann die Sternsingerinnen und Sternsinger in den einzelnen Gemeinden unterwegs sind. Auch wann die Vorbereitungstermine stattfinden und wer Ansprechpartner für alle Kinder ist, die in diesem Jahr mitmachen möchten, steht bereits fest:

Christ-König, Hüingsen. Zwei Vorbereitungstreffen: 28. Dezember um 10 Uhr im Pfarrheim; Sternsingen am 5. Januar. Die Aussendungsfeier beginnt um 10.30 Uhr mit einem Impuls im Pfarrheim, anschließend erfolgen Segnung und Aussendung der Sternsinger zu Beginn der hl. Messe um 11 Uhr. Kontakt: Patrick Keiter und Michael Schulte, 02373/9160007.

Heilig Kreuz, Menden. Vorbereitungstreffen: 2. Januar um 16 Uhr im Pfarrheim; Sternsingen am 4. Januar. Der Aussendungsgottesdienst ist um 9 Uhr. Anmeldungen sind möglich bis zum 29. Dezember bei Nadine Fringes unter heiligkreuz.messdiener@gmail.com

Mariä Heimsuchung und St. Apollonia, Schwitten. Vorbereitungstreffen: 3. Januar um 16 Uhr in der Kirche; Sternsingen am 4. Januar. Der Aussendungsgottesdienst ist um 9 Uhr. Kontakt: Familie Halfmann fam.halfmann@gmail.com.

Maria Frieden, Oberrödinghausen. Sternsingen ist am 4. Januar, Treffen um 13.15 Uhr im Pfarrheim, Alte Schule, Oberrödinghausen. Die Aussendung findet um 14 Uhr statt und ein gemeinsamer Wortgottesdienst ist um 17 Uhr in der Kirche. Anmeldung und Informationen bei Evi Simon unter 02379/590073 oder Klaudia Saba 02373/1723611

St. Aloysius, Oesbern. Einkleidung ist am 2. Januar um 17 Uhr in der Alten Schule. Das Sternsingen findet statt am 5. Januar. Anmeldungen bei Waltraud Noll 02378/12334 oder Andrea Plümper 02378/915077.

St. Antonius Einsiedler, Halingen. Üben und Gewandausgabe: 04.01.2020 um 11 Uhr in der Kirche Sternsingen: 05.01.2020, Aussendungsgottesdienst um 9:30 Uhr Kontakt: Rebecca Lanfermann (rebeccalanfermann@gmx.de)

St. Johannes Baptist, Barge Vorbereitungstreffen: 28. Dezember um 10 Uhr im Adolph-Sauer-Haus. Sternsingen: 4. Januar von 10 bis 17 Uhr . Die Messe mit Empfang der Sternsinger ist anschließend ab 18 Uhr. Kontakt: Karola Goeke unter admin.st.johannes.baptist@pv-menden.de.

St. Josef, Lendringsen. Das Vorbereitungstreffen ist am 2. Januar um 15.30 Uhr. Sternsingen ist am 3. Januar. Der Aussendungsgottesdienst geht los um 14 Uhr; die Sternsinger gehen auch am 4. und 5. Januar. Den Abschluss bildet am 5. Januar um 11 Uhr ein Wortgottesdienst. Kontakt: Pastor Uwe Knäpper unter pastor.knaepper@pv-menden.de.

St. Maria Magdalena, Bösperde. Das Vorbereitungstreffen ist am 30. Dezember und am 2. Januar, jeweils um 10 Uhr im Pfarrheim Sternsingen. Am 4. Januar ist der Aussendungsgottesdienst um 9 Uhr. Kontakt: Anna Hans, 0170 7393086 und Alina Meyer, alina@bestecosack.de.

St. Marien. Das Sternsingen ist am 5. Januar. Kontakt: Familie Seithe unter -65240 und Familie Eschen unter -394551.

St. Paulus. Einkleiden ist am 30. Dezember um 15 Uhr im Pfarrheim; das Sternsingen findet statt am 5. Januar. Der Aussendungsgottesdienst ist um 10.30 Uhr. Die Ansprechpartnerinnen sind Frau Breitsprecher (Tel. 12150) oder Frau Sturzenhecker (Tel. 4181).

St. Vincenz. Vorbereitungstreffen ist am 3. Januar um 16 Uhr im Pfarrheim und die Aussendung am 4. Januar. Der passende Gottesdienst ist um 9 Uhr in der Heilig Kreuz Kirche. Das Sternsingen ist am 5. Januar ab 9.30 Uhr. Kontakt: Diakon André Quante-Blankenagel, diakon.quante-blankenagel@pv-menden.de.

St. Walburgis. Vorbereitungstreffen: 2. Januar um 15 Uhr im Walburgisstift. Sternsingen gibt es am 4. und 5. Januar. Kontakt: Annette Wiethmann (Tel. 18410) und Ulrike Nolte (Tel. 18475).

Zum ersten Mal sind zudem alle Sternsingerinnen und Sternsinger zu einem gemeinsamen Dank-Gottesdienst am Samstag, 11. Januar 2020, um 17 Uhr in die Heilig Kreuz-Kirche in Menden eingeladen, so der Pastoralverbund.







