Sternsingen liegt bei jungen Mendenern noch im Trend

Spenden für einen guten Zweck! Das klingt nach einer großartigen Sache und wird jedes Jahr aufs Neue von zahlreichen Kindern in ganz Deutschland ermöglicht. Auch in Menden ziehen am Wochenende 4./5. Januar wieder die Sternsinger von Haus zu Haus und bringen ihren Segen an den Türen zahlreicher Haushalte an.

Die Geschichte

Teil dieses Projektes sind auch Greta Vornweg und Ina Müthing, die seit mehreren Jahren das Motto des Sternsingens „Kinder helfen Kindern“ unterstützen. Die beiden 16-jährigen Schülerinnen beschreiben die Tätigkeiten der Sternsinger als „sehr gute Sache“, die immer noch aktuell zu sein scheint. Aber was machen die Sternsinger überhaupt genau? „Wir gehen in zugeteilten Bezirken in kleinen Gruppen von ungefähr drei bis vier Personen von Haus zu Haus und schreiben, falls die Leute dies wollen, einen Segen an die Haustür. Die Hausbesitzer können anschließend Geld für eine wohltätige Sache spenden, die jedes Jahr neu ausgewählt wird. Meistens wird das Geld für Kinder in unterschiedlichen Ländern gespendet. Die Leute können auch Süßes oder Geld an die Sternsinger selbst geben. Außerdem singen wir an jeder Tür“, erzählt Ina Müthing.

Dieses Jahr sollen die Spenden für den Frieden im Libanon eingesetzt werden. Die Sternsinger sind heute dazu da, um Nöte von Menschen in der ganzen Welt zu lindern, haben ihren Ursprung aber schon viel früher. Der Brauch des Sternsingens geht auf die drei heiligen Könige zurück. In der Bibel heißt es, dass diese drei Könige nach Bethlehem kamen, um Jesus wertvolle Geschenke zu überbringen. Das Sternsingen, um Spenden für Bedürftige zu sammeln, entstand allerdings erst Jahrhunderte später. Im 16. Jahrhundert ziehen Jungen und Männer erstmals umher, erzählen von der Geburt Jesu und sammeln Gaben. Auch, wenn der Brauch im 19. Jahrhundert etwas in Vergessenheit geriet, änderte sich das nach dem Zweiten Weltkrieg.

Heutzutage ist das Sternsingen weltweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder – und die Kinder haben seit Beginn der Aktion über eine Milliarde Euro für einen guten Zweck sammeln können.

Die Gegenwart

Dieser Gedanke scheint viele Kinder in ganz Deutschland zu motivieren, auch Teil dieses Projektes zu werden. „Ich finde das Sternsingen sehr positiv, da man einfach etwas Gutes tut und es natürlich auch Spaß macht, besonders mit Freunden“, so Greta Vornweg. „Außerdem freuen sich viele Menschen jedes Jahr auf unseren Besuch, und wenn man ihnen den Tag verschönern kann, ist das sehr schön zu sehen.“ Auch Ina Müthing findet, dass das Sternsingen eine ganz besondere Aktion ist. Das einzig Negative: „Man muss natürlich bei jedem Wetter raus, und je nach Größe des Bezirks kann dies auch mal etwas länger dauern.“

Viele Mendener scheinen sich auch jedes Jahr besonders auf den Segen zu freuen, der von den Sternsingern mit Kreide an die Haustür angebracht wird. Doch auch dieser hat eine andere Bedeutung, als man denken mag. Die Buchstaben C, M und B stehen nicht etwa für die Namen der Könige, sondern sind Abkürzungen für den lateinischen Spruch „Christus mansionem benedicat“, was übersetzt „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Der Stern steht für den Stern über Bethlehem, der die Heiligen Drei Könige zu Jesus geführt hat und die Kreuze sollen den Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes darstellen.

Aktion für unsere Gesellschaft sehr aktuell

Doch auch, wenn die Geschichte der Sternsinger weit in die Vergangenheit reicht, finden Kinder und Jugendliche noch heute, dass die Aktion für unsere Gesellschaft sehr aktuell ist. „Auf jeden Fall ist das Sternsingen für junge Leute interessant. Ich denke, dass jeder, der sich die Aktion ansieht, erkennt, dass es eine sehr gute Sache ist. Auch Kinder erkennen das. Dazu macht es Spaß, Menschen etwas Gutes zu tun und selber wird man auch noch dafür belohnt, nicht nur durch Süßigkeiten, sondern auch mit den positiven Reaktionen der Menschen“, erzählt Greta Vornweg. „Außerdem kann man Kindern in unserem Alter, oder jünger helfen, die zum Beispiel durch Naturkatastrophen in Not geraten sind. Das ist eine sehr wichtige und aktuelle Sache“, so Ina Müthing.