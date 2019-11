Stadt Menden will Bürger über Müllboxen abstimmen lassen

Ein weiteres Kapitel in der Posse um die Müllboxen für die Innenstadt: Nach jahrelangem Hin und Her und gescheiterten Tests will die Stadtverwaltung nun Bürger über zwei neue Test-Modelle abstimmen lassen. Die zwei Muster stehen bereits zum Anschauen in der Fußgängerzone. Pünktlich zu Weihnachten sollen die Ausstellungsstücke dann zunächst wieder verschwinden.

Variante 1 stammt von Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt Bochum . Die „Knackis“ haben die Box zum Stückpreis von 750 Euro nach Vorgaben der Stadtverwaltung gefertigt. Variante 2 ist ein Angebot des Mendener Unternehmens Topp Förder- und Profilsysteme und komplett aus Aluminium gebaut. Sie soll individuell beschriftbar sein. Der Stückpreis liegt bei 950 Euro.

Mülltonnen ohne Einhausung werden verboten

Variante 2 stammt vom Mendener Unternehmen Topp, ist aus Aluminium und soll 950 Euro pro Stück kosten. Foto: Stadt Menden

Die Politik hatte schon vor mehr als zwei Jahren nach langer Diskussion und Beratung die Anschaffung der Müllboxen beschlossen. Die einheitlichen Behälter sollen als Unterstand für die Mülltonnen in dem Bereich dienen. Die Stadt will die Boxen künftig an die Hausbesitzer vermieten. Es soll dann verboten sein, Mülltonnen ohne Einhausung in der Fußgängerzone aufzustellen. Die Stadtverwaltung achte bei der Auswahl so genau auf das Modell, weil zum Beispiel künftige Folgekosten für Reparaturen vermieden werden sollen, erklärte der erste Beigeordnete Sebastian Arlt jüngst gegenüber der Redaktion.

Eine Abstimmung läuft auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.menden.de/muellboxen. Auch die WP lässt ihre Leser auf der Facebook-Seite der Redaktion abstimmen. Beide Boxen sind noch bis zur 51. Kalenderwoche (rund um Weihnachten) in der Hochstraße aufgestellt und können angesehen und ausprobiert werden. Stadtsprecher Johannes ehrlich: „Eine Entscheidung darüber, welche Müllbox als zukünftiges Modell Menden Innenstadt in der Hochstraße und Kirchstraße eingesetzt werden soll, wird nach Abschluss dieser Testphase unter Berücksichtigung der Stabilität, Funktionalität,Transportfähigkeit, Gestaltung und Wirtschaftlichkeit getroffen.“

