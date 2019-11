Spendenflut: Mendener zeigen Herz für frierende Streuner

Alina Yilmaz denkt sich nicht viel dabei, als sie die Mendener am Mittwochmorgen auf Facebook um Hilfe bittet. Sie sucht für die zwei wildlebenden Katzen in ihrer Nachbarschaft einen Unterschlupf für die kalten Nächte und fragt nach Ideen, geschickten Händen oder einer alten Hundehütte, die nicht mehr gebraucht wird. Die Spendenflut, die sie damit lostritt, rührt die 25-Jährige zu Tränen.

Doch der Reihe nach: In der Straße „Oberm Rohlande“ leben zwei wilde, orangerote Kater. Die beiden sind frei geboren und wurden jahrelang von einer alten Dame in Yilmaz’ Nachbarhaus gefüttert. Nach dem Tod der alten Dame im Frühjahr 2019 waren die Streuner jedoch auf sich gestellt. „Die durften nicht mehr gefüttert werden und wurden verscheucht“, erinnert sich Yilmaz und schüttelt verständnislos den Kopf. „Also haben wir uns eben um die Katzen gekümmert.“

Gleich mehrere Kisten Futter und Tüten mit Decken haben die Mendener gespendet. Foto: Lisa Dröttboom

Wir – damit sind sie und ihre Mutter gemeint. Yilmaz’ Mutter hat selbst zwei Wohnungskatzen. Für Pat und Patterchen, wie die beiden Kater liebevoll getauft wurden, steht immer ein Napf auf der Wiese. Jetzt jedoch naht der Winter und die Temperaturen werden kälter. „Ich habe mir Sorgen gemacht“, erzählt Yilmaz. „Wir wussten, dass die beiden unter einem Busch gegenüber schlafen.“ In direkter Nähe zu ihrem alten Zuhause.

Mendener um Hilfe bitten

Eine Freundin bringt sie Mittwochmorgen auf die Idee, auf Facebook um Hilfe zu bitten. „Ich war skeptisch“, gesteht sie. Gerade auf Facebook würden solche Hilfsanfragen schnell in Diskussionen und Vorwürfen enden. Trotzdem verfasst sie einen Post, schreibt unter anderem: „Hat irgendwer von euch eine kleine Hundehütte über und würde diese spenden? Oder hätte jemand eine Idee oder würde uns was zusammen Schreinern für den guten Zweck?“

Statt Diskussionen erreicht die Lendringserin eine unverhoffte Spendenflut. Innerhalb von Minuten explodieren die Kommentare unter ihrem Beitrag. Eine Familie will Decken und Futter spenden, Yilmaz bekommt viele Ideen und Tipps, wie sie einfach und schnell eine Unterkunft für die beiden bauen kann. Drei Leute bieten ihr eine alte Box an. „Ich habe hier gesessen und musste schlucken. Ich war einfach überwältigt.“

Vor allen anderen aber meldet sich eine Dame bei Alina Yilmaz, zeigt ihr das Bild einer Hundehütte aus dem Tierhandel und bietet an, das kleine Haus zu bezahlen. Auch Futter will sie spenden, doch das wehrt Yilmaz ab. Danach geht alles ganz schnell. Die Dame reserviert die Hütte, fährt sofort hin und bezahlt – mehr als 150 Euro. Als Yilmaz mittags hinfährt, ist die Hütte mit Katzenfutter gefüllt. „Ich war überwältigt“, sagt die 25-Jährige. „Ich habe geweint vor Freude. Ich hätte damit niemals gerechnet.“

Erste Nacht in der Hütte verbracht

Pat und Patterchen sind wild geborene Katzen, die ihr Leben lang frei gelebt haben. Foto: Alina Yilmaz

Alina Yilmaz bringt die Hundehütte nach Hause, ein Freund hilft ihr am Nachmittag beim Aufbau. Auch die hilfsbereite Familie von Facebook macht ernst und bringt mehrere Kisten Futter und Tüten voller Decken vorbei. Sie schüttelt fassungslos den Kopf. „Ich bin den Menschen unglaublich dankbar“, sagt sie. Die Frau, die ihr die Hundehütte und das Futter bezahlt hat, hat sie nie getroffen. „Ich weiß nur, dass sie sich für den Tierschutz engagiert.“

Yilmaz stellt die Hütte in den Garten, verteilt ein paar Baldriantropfen auf den Decken. Bereits am Nachmittag schauen Pat und Patterchen neugierig, was die Menschen für sie aufgestellt haben. Die Nacht verbringen sie in der Hütte. „Wir sind extra rausgegangen und haben nachgeschaut.“ Yilmaz’ strahlt vor Freude.

„Ich will gar keine Heldin sein. Ich wollte nur den beiden Katzen helfen. Wir kümmern uns hier um alle Tiere.“ In ihrem Garten hängen Vogelhäuschen, das Katzenfutter wird auch von Igeln angenommen. „Sogar einen Fuchs haben wir mal gesehen.“ Sie lächelt. „Es ist schön zu wissen, dass die Menschen noch immer helfen und nicht nur wegsehen. Egal, ob es um Menschen oder Tiere geht.“