SPD mit Maßnahmenplan für mehr Sicherheit in Menden

Nach der Mendener FDP schlägt nun auch die SPD Alarm: Im Nachgang zu mehreren Zwischenfällen in den vergangenen Wochen fordern auch die Sozialdemokraten eine Überprüfung des Sicherheitskonzeptes in der Hönnestadt.

„In Anbetracht der Berichterstattung der letzten Monate, Rückmeldungen aus der Bevölkerung und Gesprächen beim Bürgerworkshop im November 2019, beantragt die SPD-Fraktion, das Sicherheitskonzept der Stadt Menden zu überarbeiten“, heißt es in einem Antrag von Fraktionsgeschäftsführer Sebastian Meisterjahn und dem sachkundigen Bürger Christian Feuring.

Die Kritik: Regeln gibt es zwar, aber: „Es passt niemand darauf auf, dass die auch eingehalten werden“, erklärt Meisterjahn. Er ist sich sicher: Zwischenfälle wie in der Silvesternacht hätten mit ein wenig Präsenz des Ordnungsamtes verhindert werden können. Gleichwohl wolle die SPD mit ihrem Antrag nicht mit den Ängsten der Bürger spielen, sondern vielmehr „anschieben, damit endlich etwas passiert“, sagt Meisterjahn.

Ähnlich hatte es auch schon die FDP in der vergangenen Woche gefordert. Doch die Sozialdemokraten gehen noch einen Schritt weiter. Sie legen ihrem Antrag einen Fünf-Punkte-Plan bei. Zum einen müsse das Ordnungsamt personell verstärkt werden, „um die Durchführung der Aufgaben sicherzustellen“. Die Präsenz soll dabei nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen sichtbar gestärkt werden. Gleichzeitig soll die Kooperation zwischen Ordnungsamt und Polizei gestärkt werden. Die bestehende Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Stadt soll „konzeptionell weiterentwickelt werden“. Mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt in der Fußgängerzone könne zur Verbesserung der Lage beitragen.

Aber alleine bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen soll es nach dem Willen der SPD nicht bleiben. Rund um die Vincenz-Treppe solle vermehrt auf Streetworker gesetzt werden, da sich dort gerne Jugendliche aufhielten. Immer wieder würden Mountainbiker die Treppenanlage als Downhillstrecke nutzen. Kontrollen in den Abendzeiten: selten bis nie. Unterstützung rund um die Vincenz-Kirche könnte laut SPD der städtische Jugendtreff „Das Zentrum“ bieten.

Parteiübergreifende Zusammenarbeit?

Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob die Installation von Videokameras in der Innenstadt möglich ist, um „zur Verbesserung der Sicherheitslage und Fallaufklärung“ beizutragen.

Eine parteiübergreifende Zusammenarbeit ist zumindest in Teilen denkbar. Gerade nach den Zwischenfällen in der Silvesternacht mehrten sich Stimmen, die genau eine solch verstärkte Präsenz und weitere Maßnahmen forderten.

Laut Wolfgang Exler (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, müsse die sogenannte „Tumultordnung“ der Stadt überarbeitet werden. Einen ähnlichen Punkt führen auch Meisterjahn und Feuring an. Die sogenannte ordnungsbehördliche Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung müsse dringend auf den neuesten Stand gebracht werden, um auf „aktuelle Herausforderungen“ vorbereitet zu sein.

