SPD-Kandidaten für 22 Mendener Wahlkreise nominiert

Folgende Sozialdemokraten wurden nominiert und treten damit für ihre Partei in den 22 Mendener Wahlbezirken zur Kommunalwahl am 13. September an (in Klammern die Wahlbezirksnummer):

Dr. Sven Langbein (1), Sebastian Meisterjahn (2), Manuel Westermann (3), Galina Wiski (4), Bianca Voß (5), Christoph Schwarzkopp (6), Ingo Günnewicht (7), Markus Schroer (8), Jutta Aeldert (9), Anne Alban (10), Wilfried Wilmes (11), Henry Kiaulehn (12), Prof. Dr. Heinz Schirp (13), Peter Heimbecher (14), Josef Gurris (15), Lisa Voß (16), Christian Feuring (17), Walter Kayser (18), Mirko Kruschinski (19), Bernd Alban (20), Oliver Smith (21), Nicole Kruschinski (22).

Die SPD stellt damit insgesamt eine Mischung aus Jusos und älteren Sozialdemokraten zur Wahl. Nicht mehr dabeisein werden die heutigen Fraktionsspitzen Gisbert Gutberlet und Friedhelm Peters.

Die ersten zehn Plätze der Reserveliste: Sebastian Meisterjahn, Anne Alban, Mirko Kruschinski, Jutta Aeldert, Bernd Alban, Bianca Voß, Christian Feuring, Ingo Günnewicht, Sven Langbein, Henry Kiaulehn.