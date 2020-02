Menden. Modekonzern Sinn will in Menden investieren. Das stößt in der Händlerschaft auf viel positive Resonanz.

Sinn-Pläne „ein Riesengeschenk“ für Menden

Die vom Modekonzern Sinn angekündigten Millionen-Investitionen in der Hönnestadt stoßen auf große Freude in der Händlerschaft. Sowohl Initiativkreis Mendener Wirtschaft (IMW) als auch Werbegemeinschaft begrüßen das Vorhaben und hoffen auf positive Impulse für die gesamte Stadt.

Die Werbegemeinschaft

„Sinn ist ein Anker für die Innenstadt“, erklärt Falk Steidel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Sowohl die angekündigten Millionen-Investitionen als auch der Verbleib der Telekom in der Fußgängerzone bewertet Steidel als äußert positives Signal. „Das ist ein direktes Zeichen für die Händlerschaft: Menden lohnt sich.“ Gerade vor dem Hintergrund zahlreicher Gerüchte um einen Abschied der Modekette deute dieses Bekenntnis einen Umbruch in der Innenstadt an. Sinn hat zudem kürzlich eine neue Filiale in der Unnaer Innenstadt eröffnet.

Ohnehin gebe es derzeit viele positive Nachrichten für die Innenstadt. Das neu aufgestellte Stadtmarketing habe für deutliche Entlastung bei der Werbegemeinschaft gesorgt, die sich laut Steidel nun auf ihre Kernkompetenz, „das Werben“, konzentrieren kann.

Der erste Händlerstammtisch des neuen Jahres habe diesen Eindruck zusätzlich verstärkt. Es gingen viele Dinge in die richtige Richtung. „Das ist schön und motiviert die Aktiven in der Werbegemeinschaft zusätzlich“, sagt Steidel. Gleichzeitig bleibt er realistisch: Eine Innenstadt wie vor 20 Jahren werde es in der Form nicht mehr geben. Dafür ließe sich mit der neu gestalteten Fußgängerzone neues Potenzial nutzen.

Der Initiativkreis

„Das ist die idealste Lösung, die Sinn Menden schenken konnte“, freut sich auch Andreas Wallentin vom IMW, dem mehr als 270 Unternehmen angehören. Dass Sinn der Hönnestadt die Treue halte, zeuge von der „Power und Kaufkraft“ der Stadt. Und auch den von vielen gebeutelte Investor, die Düsseldorfer ITG, hebt Wallentin in diesem Zusammenhang positiv hervor. Denn das leerstehende Dieler-Gebäude mit neuem Leben zu füllen, sei „eine super Sache, da der Bau einen der Eingangsbereiche zur neu gestalteten Fußgängerzone markiert“. Und dieser Eingangsbereich war zuletzt eher trist, meint Andreas Wallentin. Zudem könne der neue Schwung für die Innenstadt zur „einen oder anderen neuen Idee“ führen.

Die Stadtverwaltung

Menden Das plant Sinn in der Fußgängerzone Während der Modernisierung der Sinn-Filiale in der Mendener Fußgängerzone will der Modekonzern auf einen oder mehrere Standorte ausweichen. Ein Plan sieht den vorübergehenden Bezug des ehemaligen Dieler-Gebäudes vor. Der Umbau soll bereits in diesem Sommer starten, auch wenn noch nicht alle Verträge unterschrieben sind. Der Umbau soll etwa acht Monate dauern.

Wie und ob es allerdings für Sinn im ehemaligen Dieler-Gebäude weitergeht, steht noch gar nicht fest. Denn noch fehlt ein Bauantrag seitens der ITG. Für jedwede Umnutzung oder Anpassung ist dieser notwendig, wie Jörg Müller von der Bauordnung der Stadtverwaltung erklärt. Ein vages Vorgespräch habe zwar schon stattgefunden, doch konkret ist das Vorhaben bislang noch nicht.

Für eine Einzelhandelsnutzung müssten zudem Parkplätze und ein intakter Brandschutz nachgewiesen werden, die „wichtige Teile des Bauantrags gemäß der Richtlinien“ sind, wie Müller erklärt.

