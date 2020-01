Briefkästen scheinen auf Vandalen eine besondere Anziehungskraft auszuüben. Im Mendener Fall fühlte sich ein Randalierer offenbar bemüßigt, den Kasten an der Rhönstraße mit einem Böller buchstäblich in die Luft zu jagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silvester: Randalierer macht Mendener Polizei zu Postboten

Menden. Vandalismus hat Mendener Polizeibeamte in der Neujahrsnacht zu Postboten gemacht. Auf der Rhönstraße in den Liethen wurde gegen 0.30 Uhr ein unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er augenscheinlich einen Böller in den dort bereitstehenden Postkasten warf. Nach einem Riesenknall war der Kasten komplett auseinandergerissen, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten wurden von Anwohnern verständigt – und sammelten erst einmal die verstreuten Briefe und Postkarten auf. Nach der Aufnahme der Tat wussten sich die unfreiwilligen Postboten indes zu helfen: Die Polizisten warfen die Briefe einfach am nächsten Kasten wieder ein.