Schwitter Weg in Menden: Mit 79 km/h durch Tempo-30-Zone

Menden. Bei einer Tempokontrolle war jeder Vierte so schnell unterwegs, dass Verwarngeld fällig wurde. Der Spitzenreiter muss den Führerschein abgeben.

Mit 79 km/h ist ein Pkw am Freitagnachmittag auf dem Schwitter Weg in Menden geblitzt worden. Erlaubt sind dort, in Höhe der Wilhelmshöhe und der Walburgisschulen, gerade einmal 30 km/h. Neben einem einmonatigen Fahrverbot drohen der Fahrerin oder dem Fahrer nach Auskunft der Polizei und darüber hinaus 200 Euro Geldstrafe sowie zwei Punkte in Flensburg.

Bei der Blitzer-Aktion am Freitagnachmittag zwischen 14.15 und 17.15 Uhr kontrollierte die Polizei insgesamt 530 Fahrzeug. Bei gut jedem Viertem – 139 Verkehrsteilnehmern – wurde ein Verwarngeld fällig, siebenmal schrieb die Polizei eine Anzeige.

Provinzialstraße: 25 mal Verwarngeld fällig

Ebenfalls am Freitag blitzte es auch auf der Provinzialstraße. Die Polizei kontrollierte zwischen 17.35 und 19.40 Uhr insgesamt 760 Fahrzeuge.

Erlaubt sind dort, innerhalb geschlossener Ortschaft, 50 km/h. 25 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h.

