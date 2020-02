An Weiberfastnacht, 20. Februar, werden die Karnevalisten das Rathaus stürmen und versuchen, Bürgermeister Martin Wächter den goldenen Rathausschlüssel abzunehmen.

Voraussichtlich ab 17 Uhr wird das Rathaus gestürmt. Die offiziellen Sprechzeiten im Rathaus (einschließlich Bürgerbüro) enden an diesem um 16.45 Uhr. An Rosenmontag ist das Rathaus dann nur halbtags bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Dienstag gelten dann wieder die normalen Öffnungszeiten.