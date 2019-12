Menden. Ein Radfahrer stößt mit einer 52-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Frau stürzt zu Boden, der Mann fährt nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

Radfahrer stößt in Menden mit Fußgängerin zusammen

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin: Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, der am Freitag um 20.08 Uhr auf dem Rad-/Gehweg entlang der Iserlohner Landstraße (B7) in Fahrtrichtung Menden-Zentrum fuhr, übersah dort eine 52-jährige Mendenerin, die dort – ebenfalls in Richtung Menden-Zentrum – zu Fuß unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß auf dem Rad-/Gehweg, so die Polizei.

Frau wird verletzt

Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Einen Rettungswagen habe die Frau vor Ort abgelehnt, sie werde sich gegebenenfalls eigenständig in ärztliche Behandlung begeben, berichtet die Polizei.

Der Radfahrer habe sich nach der Kollision mit den Worten „Hier gibt es auch keine Beleuchtung“ weiter in Richtung Menden-Zentrum entfernt, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.