Prävention? Fehlanzeige!

Dass die Silvesternacht in den Augen von Feuerwehr und Polizei vergleichsweise friedlich verlief, ist nachvollziehbar. Dass es im Ordnungsamt so gesehen wird – zumindest angesichts der Fallzahlen – auch. Es ist aber noch immer nicht geklärt, wer Ausschreitungen wie am Alten Rathaus hätte verhindern können oder sollen.



Ordnungsamtschefin Bettina Renfordt hatte vor dem Jahreswechsel erklärt, dass Pyrotechnik in der Nähe von Kirchen, Fachwerkhäusern und Co. nicht erlaubt sei – und trotzdem zündelte eine Handvoll junger Männer vollkommen unbehelligt in der Innenstadt. Streifen als Prävention in der Innenstadt? Fehlanzeige! So recht fühlt sich niemand verantwortlich, für das Versagen auch Verantwortung zu übernehmen. Aber genau das muss für eine lückenlose Aufklärung passieren.

