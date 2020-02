Menden: Gefasster Tankstellenräuber ist noch minderjährig

Großer Erfolg für die heimische Polizei: Die Raub-Serie auf die Tankstellen im Mendener Stadtgebiet ist geklärt. Polizeibeamten gelang am Sonntag gegen 20 Uhr die Festnahme von vier Tatverdächtigen – unmittelbar, bevor sie an der Mendener Straße die nächste Tankstelle heimsuchen konnten. Ein weiterer Verdächtiger konnte dann am Montag festgenommen werden. Erschreckend: Bei den Verdächtigen handelt es sich um Mendener im Alter von 17 bis 19 Jahren.

Haftbefehl: Mutmaßlicher Haupttäter mit Messer hat Überfälle gestanden

Tatbekleidung und ein Messer, das als Tatwaffe mehrfach zur Bedrohung von Angestellten eingesetzt worden war, wurden sichergestellt. Hinweise von Zeugen, die Auswertung der Videoaufzeichnungen in den Tankstellen und weitere verdeckte Ermittlungen hatten die Polizei auf die Spur der jungen Männer gebracht. Der Haupttäter, dem vorgeworfen wird, jeweils unter Vorhalt eines Messers insbesondere Bargeld erpresst zu haben, hat eingeräumt, die Überfälle begangen zu haben. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat.

Jüngster Mittäter ins Heim, drei weitere vorläufig nach Hause entlassen

Ein weiterer Tatverdächtiger, der an vier Taten beteiligt sein soll, wurde in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Die übrigen mutmaßlichen Mittäter wurden nach Vernehmung entlassen. Haftgründe bestanden nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Tankstellenräuber hatten ganz Menden im Januar in Atem gehalten. Zweimal traf es die Esso an der Iserlohner Landstraße, dazwischen jeweils einmal die Total an der Werler Straße und die Jet-Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Der letzte Überfall erschien indes als der untypischste. War bei den drei Taten zuvor zuvor einem besonders klein geratenen, aber wild herumwütenden und brutal zutretenden Einzeltäter die Rede, sollte an der Jet ein Trio das Delikt verübt haben. Unklar ist noch, ob die Taten somit in wechselnder Besetzung verübt wurden.

Vor allem die Angestellten in der Esso traf es nach WP-Informationen schwer – beide Kräfte wollen nie wieder hinter der Ladentheke einer Tankstelle stehen, eine Frau soll sich zur Überwindung des Schocks in Behandlung begeben haben. Der Wert der jeweiligen Beute – Geld aus der Kasse und Zigaretten – soll jeweils im niedrigen dreistelligen Bereich gelegen haben. Somit könnte neuer Geldbedarf auch die schnelle Abfolge der Taten erklären.

Damit auch zweite Raubserie auf Mendener Tankstellen geklärt

Damit konnte die Polizei diese Raubserie ebenso klären wie eine ähnliche vor zwei Jahren. Obwohl sich auch die damaligen Täter als sehr junge herausstellen, erhielten sie zum Teil mehrjährige Haftstrafen – der Haupttäter dreieinhalb Jahre.