Ein Parkhaus? Ein Supermarkt? Eine Grünfläche mit Spielplatz? Eine Altenwohnanlage? Der neue Standort der Polizei? Ein Neubau der Stadtbücherei mit Gastro-Angebot und Kursräumen? Oder ein Mix daraus? Nach dem „Aus“ für das jahrelang geplante Nordwallcenter, dem Abriss des Parkhauses und der Einrichtung eines Schotterparkplatzes macht sich die Stadtverwaltung jetzt Gedanken darüber, wie diese Fläche an der Ecke Nordwall und Gartenstraße entwickelt werden soll. Dazu tragen auch Anfragen möglicher Investoren bei. „Erste Entwicklungsideen befinden sich in Vorbereitung“, erklärt Bau-Fachbereichsleiter Frank Wagenbach jetzt in einer Vorlage für die kommende Sitzung des städtischen Bauausschusses.

Entwicklung mit ITG „sinnvoll“

Für Wagenbach ist das kein Wunder: Die städtischen Grundstücke, zu denen die Parkplatzfläche, aber auch das leerstehende Einzelhaus an der Gartenstraße 12 gehören, „befinden sich in attraktiver, verkehrsgünstiger Innenstadtlage“, hier seien „zahlreiche planerische Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten denkbar“. Und: Auch wenn sich die ITG als Center-Investorin nicht mehr rühre, gehörten ihr doch die Dieler-Brache und das leere Doppelhaus Gartenstraße 6/8. Wagenbach hält daher hier „eine gemeinsame Entwicklung in jedem Fall für sinnvoll und anstrebenswert“.

In einem ersten Schritt listet die Verwaltung jetzt mögliche Nutzungen auf – die Politiker seien ihrerseits gefragt, diese Liste bis zur Dezember-Ratssitzung zu ergänzen. dann sollen die einzelnen Möglichkeiten näher geprüft werden.

Parken Der Standort liegt laut Stadt „verkehrsgünstig erschlossen in unmittelbarer Nähe sowohl zur Fußgängerzone als auch zur gesamten Innenstadt“. Er eigne sich „sehr gut für die Nutzung als innenstadtnaher Parkplatz oder auch als Parkhaus“. Schon der provisorische Parkplatz werde von Bürgern und Kunden gut angenommen. Und: Der Neubau eines modernen, eingegrünten Parkhauses sei „ebenfalls denkbar“.

Das Doppelhaus im Besitz der ITG stellt für die städtische Fläche dahinter erkennbar eine enorme Einschränkung dar. Foto: Arne Poll

Einzelhandel Die Parkhausfläche am Nordwall wurde schon 2007 bei der Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes wie auch in der Innenstadt-Konzeption drei Jahre später als Standort für großflächigen Einzelhandel benannt. Aus Händlersicht liege die Fläche aber zurückversetzt nur in zweiter Reihe. Erreichbarkeit und Sichtbarkeit von der Hauptstraße aus seien eingeschränkt, hier wäre der vorgelagerte Standort der Dieler-Brache geeigneter. Für Anbieter von Elektrowaren oder Lebensmittel, die nahe liegende Parkplätze brauchen und nicht unbedingt in Fußgängerzonen untergebracht werden müssen, komme aber auch die Parkhausfläche in Frage. Und: Man könne auch nach einer „großen Lösung“ für den gesamten Einzelhandel in der Innenstadt suchen. Die könne auch die weiteren Leerstände berücksichtigen, fehlende Sortimente einbeziehen, Eigentümer ansprechen, wie es andere Städte im City-Management bereits erfolgreich tun. Auch könnten bei dieser „großen Lösung“ kreative Alternativen wie Factory-Outlet-Center oder Showrooms für Online-Handel beleuchtet werden.

Grünfläche mit Spielplatz Im Klimawandel und der Aufheizung der Innenstädte gewinnen laut Wagenbach innerstädtische Grünflächen an Bedeutung. Die steile Böschungskante könnte topografisch gestaltet und abgemildert werden, eine dauerhaft nutzbare, attraktive Spielfläche könnte das Spielflächendefizit in der Innenstadt ausgleichen helfen. Auch eine Vernetzung zum Grünbereich an der Wilhelmshöhe wäre zu schaffen.

Wohnen/Altenwohnanlage Nach attraktivem, innenstadtnahen Wohnraum und auch nach Altenwohnanlagen gibt es laut Verwaltung weiterhin eine hohe Nachfrage. Der Standort erscheine auch dafür geeignet, der Bereich und die ganze Innenstadt würden damit auch abends stärker belebt.

Neubau für Polizei Die Polizeistation an der Kolpingstraße sucht einen neuen Standort, möglichst in Innenstadtnähe und verkehrlich gut angebunden. Auf den ersten Blick erscheine die Nordwallfläche dafür geeignet, Standortbedingungen und Raumprogramm der Polizei müssten aber noch abgeklärt werden.

Neubau für Bücherei Die Stadtbücherei Menden hat, so Wagenbach, im Alten Rathaus keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten mehr: Das denkmalgeschützte Gebäude sei für die Anforderungen einer modernen Bibliotheksarbeit „nicht mehr geeignet“. Ein barrierefreier Neubau mit Gastro-Angebot, Veranstaltungsraum und multifunktionalen Gruppenräumen würde die Innenstadt insgesamt beleben.

Kombinationen Mischungen aus Wohnen und Parken, aus Einzelhandel und Wohnen oder einer Bücherei mit Grünfläche seien ebenfalls denkbar.