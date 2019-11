Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plattform lebt von Fotos und Videos

Die Plattform Instagram lebt von Fotos und Videos. Sowohl Privatleute als auch Unternehmen und Prominente können dort schnell und unkompliziert aktiv werden. Der werbefinanzierte Onlinedienst gehört zum Facebook-Unternehmen. Zu den größten Accounts weltweit gehören die Seiten von Cristiano Ronaldo und Ariana Grande mit 191 beziehungsweise 167 Millionen so genannten Followern, also Menschen, die die Seite abonniert haben. Über einen integrierten Messenger können bei Instagram auch Nachrichten an den Betreiber einer Seite verschickt werden.