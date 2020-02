Palästina in Menden eröffnet: Fisch- und Fleischdelikatessen

Neueröffnung in der Mendener Fußgängerzone: Bassam Balkha hat sich auf frischen Fisch und Fleisch spezialisiert. Mit „Palästina“ will er an seinen früheren Beruf in Syrien anknüpfen und Fuß fassen in Menden.

20 Jahre im Fischhandel gearbeitet

Ein Leerstand weniger an der Hauptstraße: Seit dieser Woche hat Bassam Balkha sein Geschäft in unmittelbarer Nähe des alten Rathausplatzes eröffnet. Nach mehreren Stationen in verschiedenen Leihfirmen wagt Balkha mit seinem auf frischen Fisch und Fleisch ausgelegten Geschäft einen Schritt hin zu seinen Wurzeln. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Hamodeh Salam.

Denn bevor Bassam Balkha nach Menden kam, arbeitete er in Latakia an der syrischen Mittelmeerküste über 20 Jahre in einem Fischhandel. Nun will er auch den Hönne­städtern seine Kultur näherbringen. Neben Rotbrasse und Gelbflossenthunfisch finden sich auch Innereien in der Auslage. Und die, sagt Hamodeh Salam, eignen sich unter anderem als Delikatesse beim Grillen.

Weitere Produkte sollen folgen

Zunächst werden bei Palästina nur Fisch und Fleisch – alles halal, also nach islamischem Glauben erlaubt – angeboten. In einigen Wochen sollen dann auch weitere Produkte folgen, heißt es. Geöffnet ist der Laden an der Hauptstraße von 9 bis 18.30 Uhr, an den Markttagen von 8 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.