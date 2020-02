Menden. Arabisch, libanesisch, syrisch oder türkisch: Lebensmittel und Spezialitäten bietet Badraldin Housin in der Turmstraße an. Das Geschäft ist neu.

Orientalische Lebensmittel in Menden: Syrer öffnet Laden

Eingelegte Auberginen, Olivensalat und Mortadella, die halal ist: Im Hamza-Markt gibt es viele Lebensmittel, die es in klassischen Supermarktketten nicht gibt. Denn Badraldin Housin hat sich auf Produkte aus dem orientalischen Raum spezialisiert. Seinen Laden in der Turmstraße hat er Anfang Februar eröffnet.

Egal ob arabisch, libanesisch, syrisch oder türkisch: In dem Geschäft gibt es sowohl frische, als auch abgepackte Lebensmittel sowie Hygieneartikel und Küchenzubehör. „In Syrien habe ich in einer Fleischerei gearbeitet“, sagt Inhaber Badraldin Housin. Der Syrer, dessen Bruder einen syrischen Imbiss in der Hauptstraße betreibt, lebt seit drei Jahren in Deutschland.

Housin ist glücklich, jetzt einen eigenen Laden zu haben. Sobald alle Lizenzen und Genehmigungen vorhanden sind, möchte er auch in seinem Geschäft frisches Fleisch verkaufen. Natürlich alles halal, also nach dem islamischen Glauben erlaubt. Doch das ist im Moment noch Zukunftsmusik.

Ein Stück Heimat

„Wir lieben unsere Lebensmittel und dass alles halal ist“, sagt eine kurdische Kundin, die durch den Laden läuft. Die Verpackungen kommen ihr bekannt vor, sie fühlt sich heimisch.

„In deutschen Supermärkten muss ich immer sehr viel lesen“, erklärt die junge Frau. Enthält das Produkt Gelatine? Von welchem Tier stammt es? Ist es erlaubt? Solche Gedanken muss sie sich bei Badraldin Housin im Laden nicht machen. „Er bestellt auch Dinge, die man sich wünscht.“

Mit großem Sortiment begeistern

Bisher gab es in Menden zwei Läden, die syrische Produkte angeboten haben – einer davon hat vor Kurzem geschlossen, sagt Housin. Darin sah er seine Chance. Nun will er sich mit einem besonders breiten Angebot abheben. So gibt es beispielsweise auch Shampoo und Seife, traditionelle Backförmchen oder außergewöhnliche Gewürze bei ihm.

„Es läuft gut. Ich bin begeistert“, sagt der Betreiber. Auch sein Angestellter Mohammed Alhariri sagt: „Langsam kommen immer mehr Menschen. Über Mundpropaganda wird der Laden immer bekannter. Es spricht sich herum.“

