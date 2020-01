Neue Mendener VHS-Chefin: „Sehen, was Anklang findet“

Sie ist erst ganze zwei Tage an der Volkshochschule in Menden, und sie ist an der VHS die neue Chefin: Die gebürtige Kölnerin Lena Schwerdtner, noch einige Tage lang 39 Jahre jung, ist Nachfolgerin von Achim Puhl. Er kehrt nach neun Jahren in Menden in seine bayrische Heimat zurück. Die WP störte beide am Dienstag mitten in der Einarbeitungsphase, doch Lena Schwerdtner nahm sich die Zeit für ein Interview.



WP: Frau Schwerdtner, was hat sie daran gereizt, Leiterin der VHS Menden-Hemer-Balve zu werden?

Lena Schwerdtner: Zuerst ist da der Auftrag der Volkshochschulen: Bildung für alle zu vermitteln, für alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten, ohne gewinnorientiert arbeiten zu müssen. Natürlich wollen wir ein kleines Plus machen, das wird dann aber reinvestiert.

Und warum die VHS Menden?

Weil die Volkshochschule hier sehr modern ausgestattet ist! Ich habe schon einige VHS gesehen, aber die modernen Medien und Räume hier, das ist schon sehr reizvoll. Und ich habe in der noch sehr kurzen Zeit ein Team kennengelernt, das eine wirklich gute Arbeitsatmosphäre schafft. Wer will schon irgendwo hinkommen, wo schlechte Stimmung herrscht?

Klingt nach einem Kompliment für den Vorgänger.

Auf jeden Fall! Achim Puhl hat das mit der Mannschaft hier in den letzten Jahren ja alles geschaffen.

Kannten Sie denn Menden im Sauerland vorher?

Nein, aber man kann ja die schöne Lage sehen. Da ist das Sauerland vor der Tür, das für eine leidenschaftliche Wanderin wie mich natürlich top ist. Dazu gibt’s kurze Wege ins Ruhrgebiet – und auch in die alte Heimat nach Köln.

Menden Die Hobbys: Geige, Wandern – und der „Effzeh“ Die gebürtige Kö lnerin Lena Schwerdtner ist 39 Jahre alt und ledig. Nach ihren Hobbys gefragt, antwortet die neue Leiterin der VHS Menden-Hemer-Balve wie aus der Pistole geschossen: „Ich spiele seit zehn Jahren Geige. Da ist es wunderbar, dass hier in Menden die Musikschule direkter Nachbar ist!“ Außerdem wandert sie gerne. Grundsätzlich interessiert sie alles Kulturelle, „besonders Konzerte“. Ins Stadion geht sie gelegentlich, meist zum 1. FC Köln. „Auch wenn’s wehtut.“

Wohnen Sie denn weiter in Köln?

Nein, ich habe zuletzt im Oman gelebt und jetzt eine Wohnung in Menden gefunden. Ich finde das wichtig, gerade wenn man noch nicht viele Leute kennt.

Oman? Können Sie denn Arabisch?

Nein, leider nur ein bisschen. Die Verkehrssprache dort ist Englisch, und das habe ich studiert – dazu noch Spanisch und „Deutsch als Fremdsprache“.

Wie lange waren Sie am Goethe-Institut, das immerhin weltweit als „die“ deutsche Bildungseinrichtung schlechthin gilt?

Insgesamt zehn Jahre, davon zweieinhalb auch als Leiterin im Oman. Davor war ich Referentin für die Initiative „Schule: Partner der Zukunft“. Da geht es um grenzüberschreitende Projekte für Schüler oder Fortbildungen für Lehrer.

Gibt es eine Vision für die Zukunft der VHS Menden/Hemer/Balve?

Also, zunächst möchte ich einen guten Überblick über die bereits bestehenden Programme und Kurse bekommen und weiter auf mehr Partizipation, Kooperation und Qualifikation setzen. Dabei können wir sicher auch neue Kursformate ausprobieren, die zum Beispiel einen größeren digitalen Lernanteil haben, wodurch Präsenzstunden reduziert werden können.

Was halten Sie von reinen Online-Kursen?

Die kann man sicher machen, wenn das gewünscht wird. Ich finde aber zugleich den unmittelbaren Kontakt der Teilnehmer untereinander enorm wichtig. Auch hier gilt: Ich muss mir erstmal ein umfassendes Bild machen.

Was kann die VHS Menden/Hemer/Balve denn nach außen leisten?

Sicherlich viele Anstöße geben – gemeinsam mit Partnern können wir viele Ideen entwickeln für Schulen, an denen wir Ideen entwickeln. Und vielleicht auch dafür, wie man die Städte im ländlichen Raum noch stärker beleben kann.

Zum Schluss mal Hand aufs Herz: Welchen VHS-Kurs würden Sie am liebsten belegen?

Ganz ehrlich: alle! Von der Motorsäge bis zum Yoga interessiere ich mich grundsätzlich für alles. Natürlich auch für die Studienreisen!