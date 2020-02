Nahverkehr: CDU will auch für Menden ein Kurzstreckenticket

Menden. Die CDU will für Menden ein Kurzstreckenticket einführen. Zum Preis von 1,10 Euro sollen Fahrten mit bis zu fünf Haltestellen abgedeckt werden.

Die Mendener Christdemokraten wollen mehr Anreize zur Nutzung des ÖPNV bieten und wie Iserlohn und Lüdenscheid ein Kurzstreckenticket für Menden einführen.

Nach Vorstellung der CDU könnte ein Ticket zum Preis von 1,10 Euro insgesamt fünf Haltestellen abdecken – wie in Iserlohn und Lüdenscheid. Demnach solle die Verwaltung „als Gesellschafter der MVG“ einen solchen Antrag auf Einführung eines 1,10-Euro-Tickets stellen.

ÖPNV gezielt nutzen

„Die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr steigen in jedem Jahr“, erklärt Peter Maywald (CDU). Darauf habe weder die MVG noch die Stadt Menden Einfluss. „Einfluss kann die Stadt Menden nur über Sondernutzungsmöglichkeiten nehmen“, so Maywald weiter. Der Plan: eine Testphase für das Kurzstreckenticket auf einer festgelegten Linie.

„Mehr als fünf Haltestellen werden dabei nicht umsetzbar sein, so dass es immer Linien geben wird, auf denen kein großer Streckengewinn zu erkennen sein wird“, betont die CDU in ihrem Antrag. Allerdings werde man auf der anderen Seite auch für manche Stadtteile „eine günstige Möglichkeit“ schaffen können, den ÖPNV gerne nutzen zu wollen, so die Vorstellung der CDU.