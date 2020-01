Ardey/Dellwig. Der Gründer des Motorradclubs „Spirit of Hollister“ stirbt. „Buddys“ privater Tierpark in Ardey wird jetzt aufgelöst – Tiere sind vermittelt.

Nach Tod von Rocker Buddy: Tierwelt in Fröndenberg schließt

Ein Holzzaun trennt die „Tierwelt“ in Ardey von unerwünschten Besuchern ab. Die Pflanzen in den Blumenkästen sind welk, Schilder warnen vor bissigen Hunden. Und die lassen nicht lang auf sich warten. Laut bellen die Tiere und beschützen ihr Zuhause. Ein Zuhause, dass es bald so nicht mehr geben wird. Die Tierwelt von Rocker Hans Georg B. wird aufgelöst. Der langjährige Präsident des Motorradclubs „Spirit of Hollister“ ist tot. Mit 74 Jahren ist Buddy, wie in Freunde und Anhänger nannten, in seiner geliebten „Tierwelt“ gestorben. Der Rocker hatte auf einem Gelände nahe der Ardey Straße seit 2003 eine Art privates Tierheim betrieben.

Buddys Lebensgefährtin Diana ist am Montagnachmittag auf dem Gelände. Gemeinsam mit anderen Helfern versorgt sie die Tiere. Hans Georg B. sei es bereits vor seinem Tod nicht gut gegangen. „Er war lange krank“, sagt die Frau, die fast 18 Jahre lang an der Seite des Rockers stand. Er fehlt ihr, aber sein Tod sei absehbar gewesen. Zum Schluss, so Diana, habe Buddy große Schmerzen gehabt. Rheuma und die Folgen eines Genickbruchs und weiterer Unfälle vor einigen Jahren hätten ihm zugesetzt.

Vorm Tod Maßnahmen getroffen

Jetzt, wo Buddy tot ist, muss sich Diana um den Hof kümmern. Das hatte der Rocker, der auf dem Gelände gelebt hat, immer selbst übernommen – zumindest so lange, wie es gesundheitlich möglich war. Sonst sprangen Helfer ein. „Das Gelände fällt auf den Vermieter zurück“, sagt sie. Das sei mit Hans Georg B. abgesprochen gewesen. „Wir regeln den Rest.“ Der Rest bedeutet nicht nur den Abbau der selbst gezimmerten Hütten und Gehege. Auch die Tiere, die teilweise aus schlechten Verhältnissen stammten, müssen ein neues Zuhause finden. „Viele Tiere hat er schon vorher abgegeben. Die meisten anderen sind bereits vermittelt.“

Menden Beerdigung sorgt für Aufsehen Die Beerdigung auf dem Evangelischen Friedhof Dellwig hatte am Freitag für viel Aufsehen gesorgt. Die Lebensgefährtin von Hans Georg B. hatte vorab Ordnungsamt und Polizei informiert und die Beerdigung angekündigt. „Muss ja sein.“ Rund 400 Rocker verschiedener Clubs erwiesen dem ehemaligen Club-Präsidenten die letzte Ehre (wir berichteten). „Das ist bei bekannten Personen in der Szene durchaus normal“, sagt Lebensgefährtin Diana. Sie hat sich über die Anteilnahme gefreut. Das Grab ist dekoriert, Kerzen leuchten, einen Stein gibt es noch nicht. „RIP Bro“ steht auf dem Kranz. Auch ein Kreuz aus schwarzen Rosen ziert die letzte Ruhestätte des Mannes, der weit über die Grenzen Fröndenbergs bekannt gewesen ist.

Zu Hochzeiten lebten auf dem Gelände bis zu 50 Tiere, darunter außer Hunden, Katzen, Kleintieren und Vögeln auch Waschbären. „Er hat sich immer für Tiere eingesetzt – auch für kranke“, sagt Diana über ihren Partner. Auch mit der Tierhilfe habe Buddy zusammengearbeitet. „Wir hatten beispielsweise zwischendurch Ziegen“, erklärt Diana. Als eine drohte zu verenden, päppelte Hans Georg B. das Tier auf.

Noch auf Facebook gepostet

Am 9. Januar postete der ehemalige Club-Präsident noch auf Facebook: „Gestern eine der Tabletten bekommen, die eigentlich helfen sollen. Heute geht es mir scheiße. [...]“ Er könne nur noch mühsam humpeln, bekomme schlecht Luft. Am Morgen telefoniert er mit Diana, erzählt ihr, dass er später vermutlich wieder ins Krankenhaus gehen werde.

Doch dazu kommt es nicht. Ein Bekannter findet ihn wenig später auf dem Hof liegend. Er richtet ihn auf, doch Hans Georg B. kann nicht mehr. Auch der Notarzt kann nichts für ihn tun. „Er ist hier auf dem Gelände gestorben. So hätte er es sich gewünscht. Es war sein Lieblingsplatz“, tröstet sich Buddys Lebensgefährtin, während sich die Hunde auf dem Gelände zurückziehen.