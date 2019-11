Polizei Nach Süßigkeiten-Diebstahl in Menden wird 15-Jähriger rabiat

Menden. Mehrere Jugendliche wurden beim Stehlen von Süßigkeiten und Zigaretten beobachtet. Ein 15-Jähriger wurde gegenüber einer Verkäuferin rabiat.

Mehrere Jugendliche wurden am Donnerstagmorgen in einem Discounter an der Unteren Promenade beim Stehlen von Süßigkeiten und Zigaretten beobachtet. Ein 15-Jähriger wurde rabiat.

Die Mitarbeiter holten die drei Jugendlichen ins Büro. Ein 15-jähriger Werler räumte laut Polizei den Diebstahl einer Packung Süßigkeiten ein. Seine beiden Freunde leerten vor den Augen der Verkäufer ihre Taschen. Es fand sich kein Diebesgut, deshalb wurden die anderen jungen Männer entlassen.

15-Jähriger schubst Verkäuferin

Nun wurde jedoch der Werler rabiat. Er schubste eine Verkäuferin an die Seite und wollte über ein Geländer springen, um aus dem Büro zu fliehen. Mehrere Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihn die Erziehungsberechtigten am Nachmittag abholten. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls.