Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mobilität, Gesundheit

Fröndenbergs Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe begibt sich nach elf Jahren im Amt in den Ruhestand. Die Bürgermeister-Kandidatin Sabina Müller hält beim SPD-Jahresempfang ihre erste Rede in dieser Position. Sie möchte unter anderem die Gesundheitsversorgung, den Tourismus und die Mobilität in Fröndenberg verbessern.