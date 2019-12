Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitmachen als Betreuer oder online spenden

Wer gerne als ehrenamtlicher Betreuer agieren möchte, meldet sich per Mail bei der Kinderfeuerwehr. Die Adresse lautet KF-menden.de.

Interessierte brauchen keine besonderen Voraussetzungen. Sie müssen nur Spaß an der Feuerwehr und an Jugendarbeit haben, in Menden wohnen und zwischen 18 und 70 Jahre alt sein.

Spenden kann man jetzt unter menden-crowd.de/aktion