Menden. Wegen eines medizinischen Notfalls verliert ein Mendener die Kontrolle über seinen Renault. Um ihn zu retten, muss die Wehr Verstärkung holen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Auto im Bach: Feuerwehr rettet 33-jährigen Mendener

Mit einem ungewöhnlichen Unfall auf dem Oesberner Weg bekam es die Mendener Feuerwehr am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr zu tun: Ein Mendener Autofahrer (33), der in Richtung Oesbern unterwegs war, hatte in Höhe Lohsiepen die Kontrolle über seinen Renault Mégane verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben, wo er in einem Bachlauf drei Meter neben der Straße zum Stillstand kam. Rettungsdienst und Feuerwehr stellten beim Eintreffen fest, dass der Fahrer verletzt, aber nicht eingeklemmt war.

Fahrer muss die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben

Auf Grund der Lage des Wagens mussten zur schonenden Rettung des Patienten weitere Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzugs Stadtmitte herangerufen werden. Mit vereinten Kräften konnte der verletzte Fahrer sicher zum Rettungswagen transportiert und ins Krankenhaus verbracht werden. Dort musste er zur Beobachtung bleiben, während die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit der Seilwinde des Rüstwagens auf die Straße zurück zogen. Nach rund einer Stunde beendete die Feuerwehr Menden den Einsatz.