Menden. Nach 40 Jahren in Menden geht Kieferorthopäde Dr. Paul Walther in den Ruhestand. Er freut sich nun auf viel Zeit für Hobbies und Enkelkinder.

Mendens Kieferorthopäde Dr. Paul Walther geht in Ruhestand

Er hat bestimmt halb Menden in den Mund geschaut, Zähne gerichtet und vielen Menschen zu einem hübscheren Lächeln verholfen. Nun verabschiedet sich Kieferorthopäde Dr. Paul Walther nach 40 Jahren in Menden in den Ruhestand. Vergangenen Freitag hat er die letzten Patienten behandelt. „Diese Woche verwische ich in der Praxis nur noch meine Spuren“, sagt er schmunzelnd.

Kann er guten Gewissens gehen? „Ich muss ja“, erwidert der 69-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Ich will schließlich nicht mit einem E-Roller durch die Praxis fahren.“ Auch wenn es sich komisch anfühle, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. „Wobei es bei mir nie ein Müssen war, sondern immer ein Wollen.“

Er habe immer Spaß an seiner Arbeit gehabt. Ob die Kinder und Jugendlichen ihn jung gehalten haben? „Ich hoffe es“, sagt er und lacht.

Menden war unterversorgtes Gebiet

Menden Dr. Stephanie Elten führt Praxis weiter Dr. Stephanie Elten wird Dr. Paul Walthers Praxis an der Pastor-Quade-Straße offiziell am 2. Januar übernehmen. Bereits seit 2017 ist sie ein Teil des Praxisteams und konnte sich umfangreich auf die Übernahme vorbereiten. „Sie kennt meine Mitarbeiter, meine Kunden, unsere Methoden. Die Praxis ist in guten Händen“, so Dr. Walther.

Warum er sich damals entschieden habe, Kieferorthopäde zu werden? „Ursprünglich wollte ich Kieferchirurg werden“, erzählt der gebürtige Niedersachse. Der Vater eines Freundes sei Zahnarzt gewesen und Dr. Walther selbst habe „immer gerne gebastelt und getüftelt“.

Er absolvierte ein zahnärztliches Studium in Münster und fing dann als Assistenzzahnarzt in Neheim an. „Allerdings hat mir nicht gefallen, dass kieferorthopädisch zu behandelnde Kinder nicht so gut aufgehoben waren, wie ich es mir gewünscht habe.“ Und so führte eins zum anderen.

„Durch die Empfehlung eines Freundes habe ich dann an der Uniklinik Münster die Facharztausbildung zum Kieferorthopäden angefangen.“

Durch seine Frau Doris sei er schließlich nach Menden gekommen. Die lernte er während des Studiums kennen. Als sie als Studienrätin an die Gesamtschule Fröndenberg geschickt wurde, ließ Dr. Walther sich mit seiner eigenen Praxis in Menden nieder. „Menden war zu der Zeit ein kieferorthopädisch unterversorgtes Gebiet.“

Zeit für Hobbys und Enkelkinder

Seine neu gewonnene Zeit will Dr. Walther nutzen, um sich seinen Hobbys intensiver zu widmen. Früher ist er viel Fahrrad gefahren, hat unter anderem an Fahrradmarathons – 240 Kilometer durch die Berge an einem Tag – teilgenommen. Heute betreibt er das Hobby nicht mehr ganz so exzessiv, auch wenn ihm Fitness noch immer wichtig ist.

Im vergangenen Jahr hat er dafür ein neues Hobby für sich entdeckt. „Ich habe mit dem Motorradfahren angefangen.“ Früher habe er das immer abgelehnt. „Motorradfahrer und Rennradfahrer sind sich eigentlich nicht grün, weil sie sich voneinander gestört fühlen. Aber das Motorradfahren macht mir echt viel Spaß.“

Die Koordination und Balance, die es dafür brauche, bieten ihm eine schöne Herausforderung. Dabei ist ihm wichtig: „Ich fahre nicht wie ein Gestörter.“

Seine freie Zeit will Paul Walther aber ebenso nutzen, um seine Kinder zu besuchen, die es eher in den Süden Deutschlands verschlagen hat. „Beide Zahnmediziner“, erzählt er grinsend. Sein Sohn ist sogar in die Fußstapfen seines Vaters getreten und Kieferorthopäde geworden.

„Wir haben eine Wohnung in München übernommen, um unsere Enkelkinder öfter sehen zu können.“ Wegziehen will das Ehepaar deswegen aber nicht aus Menden. „Wir wollen hier alt werden.“