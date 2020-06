Mendens Ärzte sind immer älter

Insgesamt ist die Versorgung mit Hausärzten in Menden derzeit – statistisch gesehen – noch stabil.

Menden. Die Ärzte in Menden sind immer älter, doch viel Nachwuchs gibt es nicht. Immer weniger Menschen entscheiden sich für den Beruf.

Wie viele Ärzte und Psychotherapeuten für eine Stadt, einen Kreis oder eine Region benötigt werden, wird durch die sogenannte Bedarfsplanung festgelegt. „Sie soll eine ausreichende flächendeckende Versorgung mit niedergelassenen Ärzten/Psychotherapeuten gewährleisten sowie eine Fehlversorgung vermeiden. Die Bedarfsplanung ist das entscheidende Instrument zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung“, teilt Jana Elbert von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit. Doch wie in vielen ländlichen Regionen fehlt es am Nachwuchs.

Die hausärztliche Versorgung wird auf Ebene der Mittelbereiche geplant. Zum Mittelbereich (MB) Menden gehören die Gemeinden Menden und Balve. Der Versorgungsgrad beträgt im Moment 98,7 Prozent. „Insgesamt ist die Versorgung mit Hausärzten in Menden derzeit – statistisch gesehen – noch stabil“, erklärt Jana Elbert. Doch wie genau es in den einzelnen Stadtteilen aussieht, lasse sich nicht sagen. „Eine kleinräumige Abbildung des Versorgungsgrads unterhalb der Planungsbereichsebene sieht die Bedarfsplanungs-Richtlinie nicht vor und wäre statistisch nicht korrekt“, heißt es dazu.

Großteil ist 60 Jahre und älter

Neben dem Versorgungsgrad ist auch die Altersstruktur der Hausärzte vor Ort ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Versorgungslage. So sind im Moment beispielsweise rund 56 Prozent der Hausärzte im Mittelbereich Menden älter als 60 Jahre. Zum Vergleich: In Westfalen-Lippe sind derzeit rund 38 Prozent der Hausärzte älter als 60 Jahre.

„Viele dieser Ärzte dürften in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen“, so die Einschätzung der KVWL. Gleichwohl gibt es keine konkrete Altersgrenze für Ärzte. Zuletzt hatte Thomas Tillmann auf Platte Heide seine Praxis Ende März diesen Jahres geschlossen. Der 68-jährige Allgemeinmediziner hatte zuvor vergeblich einen Nachfolger gesucht.

Weniger Medizinstudierende

Aufgrund der tendenziell angespannten Nachwuchssituation in der Hausärzteschaft könnte sich die Suche nach einem Nachfolger allerdings schwierig gestalten. Das liegt etwa daran, dass sich „immer weniger junge Medizinstudierende für eine Weiterbildung zum Hausarzt und eine Tätigkeit in der eigenen Praxis entscheiden“.

Im Gegenzug nimmt der Anteil der Ärzte, die aufgrund ihres voranschreitenden Alters in den Ruhestand gehen, zu.

