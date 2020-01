Menden Das ist die Neue Philharmonie Westfalen

Entstanden ist die Neue Philharmonie Westfalen 1996 aus der Fu sion des Westfälischen Sinfonieorchesters Recklinghausen und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Gelsenkirchen. Seither ist sie fester Bestandteil der Orchesterlandschaft im Ruhrgebiet.

Der junge Tenor Carlos Moreno Pelizari wurde in Santiago de Chile geboren und studierte zunächst dort. 2011 begann er ein Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Carlos Moreno Pelizari sang in Münster und am Theater Dortmund. 2015 debütierte er am Theater Magdeburg in der Partie des Alfredo in Verdis „La Traviata“. Danach ging er an das Saarländische Staatstheater.

Der in La Spezia in Italien geborene Dirigent Giuliano Betta studierte dort Komposition und Dirigat. Danach war er Korepetitor an der Mailänder Scala. Von 2003 bis 2009 arbeitete er als Kapellmeister, Studienleiter und Assistent des Generalmusikdirektors am Theater Krefeld-Mönchengladbach. Als Erster Kapellmeister am Theater Basel leitete er zahlreiche Opern- und Ballettproduktionen mit dem Sinfonieorchester Basel. Seit der Spielzeit 2018/19 ist Betta als Erster Kapellmeister am Musiktheater im Revier engagiert.

