Mendener Polizisten sind jetzt mit Bodycams auf Streife

Die Mendener Polizeibeamten sind nun auch mit den neuen Bodycams im Stadtgebiet auf Streife unterwegs. Mit wenigen Handgriffen aktivieren die Beamten die kleine Kamera auf Schulterhöhe. Das soll brenzlige Situationen entschärfen und für Abschreckung sorgen.

Beweismittel vor Gericht

Die kleine, rechteckige Kamera prangt an der linken Schulter der Polizeibeamten. Ein grünes Lämpchen zeigt den Standby-Modus an. Mit einem Fingerdruck auf die Mitte der Kamera geht’s los. Ein lautes Piepen macht den Widersachern klar: Jetzt wird aufgezeichnet. Der rot-blinkende Kreis wirkt ein wenig bedrohlich im abgedunkelten Raum der Mendener Wache. Natürlich erst einmal nur zu Testzwecken.

Für Wachleiter Friedhelm Reinwald sind die Kameras eine zusätzliche Möglichkeit der Abschreckung. Die, sagt er, funktioniert nun in drei Stufen. „Zum einen haben die Kollegen die Kameras dabei; Stufe zwei ist die Androhung zur Benutzung und die letzte dann, wenn das Gerät läuft.“ Die Hoffnung: Renitente Widersacher überlegen es sich zweimal, bevor sie die Beamten angreifen oder beleidigen. Denn im Zweifel, so Reinwald, werden die Aufnahmen auch „für die Strafverfolgung herangezogen“.

Kameras sind indes nicht neu bei der Polizei. Streifenwagen sind bereits seit Jahren mit Aufnahmegeräten für Verkehrskontrollen ausgerüstet. Wenn die eingeschaltet sind und rot leuchten, so erzählen zwei Beamte aus dem Alltag, würden Autofahrer schnell reagieren und auch mal schlagartig abbremsen.

Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen sie nun auch im Streifendienst und bei Einsätzen. Zwar sei die Lage in Menden noch vergleichsweise „entspannt“, aber im Allgemeinen sei ein Respektverfall gegenüber Einsatzkräften zu erkennen. „Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem“, erklärt ein Mendener Beamter. Er selbst sei froh über die Kameras. „Es gab schon drei, vier Einsätze, in denen ich sie gerne dabei gehabt hätte“, sagt der Polizist weiter. Das gilt vor allem für tätliche Angriffe, die er selbst bereits erlebt habe. Gerade in diesen Situationen bedürfe es einer „massentauglichen und simplen Technik“, die Abhilfe schafft.

Aufnahmen ankündigen

Den Einsatz der Bodycams müssen die Beamten ankündigen. Ohnehin sind den Aufnahmen rechtliche Grenzen gesetzt. So ist das Videomaterial für die Polizisten selbst nicht abrufbar. Nach dem Einsatz werden die Aufnahmen auf einen zentralen Server überspielt, der sie – sofern nicht benötigt – nach 14 Tagen löscht.

Die Technik ist so ausgelegt, auch einen langen Dienst zu überstehen. „So lange geht kein Einsatz, wie diese Kamera durchhält“, sagt ein Mendener Beamter. Im Zweifel lässt sich die Aufnahme aber auch mit einem längeren Fingerdruck abbrechen.

Gleichwohl ändere sich die Arbeit durch das neue Arbeitsgerät nicht wesentlich. „Das ist natürlich auch ein Schutz für den Bürger“, sagt Wachleiter Friedhelm Reinwald.