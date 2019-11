Mendener Klimaaktivisten geben sich lieb statt radikal

Drei junge Menschen sitzen im Salsa. Gemütlich wird bei einem alkoholfreien Bier geplaudert – beim Blick in die Runde ist wohl der letzte Gedanke, dass die drei Mendener einer radikalen Klimabewegung angehören. Doch genau so ist es.

Fridays For Future, Ende im Gelände oder eben Extinction Rebellion – All’ diese Gruppen haben eines gemeinsam: Sie setzen sich für den Klimaschutz ein. Zuletzt hatte der englische Extinction-Rebellion-Gründer Roger Hallam für Schlagzeilen gesorgt, weil er den Holocaust heruntergespielt hat. Doch die Anhänger sind da anderer Meinung.

Mit Familie bei Demo

Die drei Mendener Robin Grimm, Xenia Metzger und Jan Glasmeyer gehören seit diesem Jahr zu der Klimabewegung Extinction Rebellion. Sie waren auch bei dem großen Streik in Berlin dabei als der ganze Kreisverkehr blockiert wurde. „Ich war dort sogar mit meiner Frau und meinem Kind“, sagt der 32-jährige Robin Grimm. Die Demos der radikalen Aktivisten seien überhaupt nicht gewaltsam und würden immer

friedlich ablaufen.

Die Aussagen des englischen Gründers Hallam können die drei Klimaschützer genau so wenig nachvollziehen, wie die gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei in England. „Die Aussagen über den Holocaust sind natürlich nicht in Ordnung, solche Meinungen vertreten wir auch nicht“, sagt der Mendener und die beiden anderen stimmen ihm zu. Die deutschen Aktivisten sagen auch, dass ihr Ziel nicht sei, anderen Mensch zu schaden und für Konflikte zu sorgen. Sie wollen viel mehr auf sich und vor allem auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Die Bewegung Extinction Rebellion ist in vielen Ländern dieser Welt vertreten. Die Verbindung zu einer radikalen Gruppe stammt durch die Proteste in Städten Großbritanniens, wo Aktivisten Gebäude mit roter Farbe bespritzen. In Zürich färbten sie den Fluss Limmat grün. Doch in Deutschland sieht das etwas anders aus, sagen Metzger, Grimm und Glasmeyer. „Unser Ziel ist, friedliche Demos zu veranstalten. Das Radikale beinhaltet bei uns, dass wir Strafen dafür in Kauf nehmen, dass unsere Streiks nicht immer angemeldet sind“, erklärt Glasmeyer. „Wenn wir Hauptverkehrsstraßen blockieren, sich manche Menschen vielleicht einfach mal Gedanken über ihren Lebensstil und ihren Konsum machen, haben wir schon viel erreicht“, fügt Xenia Metzger hinzu. In der Kritik ist häufig die Sprache und Symbolik der Aktivisten. Sie reden von Massenmord an Tieren und korrupten Politikern, die die Menschheit zerstören.

Überschüssigen Luxus vermeiden

Die Aktivisten erklären, dass Extinction Rebellion ähnlich sei wie Fridays For Future. Beide Bewegungen wollen in ihren Augen dasselbe, lediglich sei die Vorgehensweise anders. Extinction Rebellion fällt auf, weil sie in Hauptstädten ganze Verkehrsstraßen blockieren, in London die brasilianische Botschaft mit roter Farbe beschmieren und sich offenkundig verhaften lassen, wegen Ordnungswidrigkeiten.

Doch eins wird auf der Internetseite der Klimabewegung deutlich: Gewalt gehöre nicht zu ihrem Prinzip. Es heißt: „Wir sind ein gewaltfreies Netzwerk. Wir nutzen gewaltfreie Strategien und Methoden als effektivstes Mittel, um Veränderungen herbeizuführen.“ Die drei Mendener gehören eigentlich zur Ortsgruppe Iserlohn, treffen sich allerdings zurzeit in Menden, da sie in Iserlohn keine Räumlichkeiten haben. Eine eigene Gruppe der Extinction-Rebellion-Bewegung gibt es in Menden nicht. In kleineren Städten ist die Gruppe allgemein nicht sehr aktiv. „Wir versuchen eher in diesen Städten Menschen anzuwerben, damit sie zu den großen Demonstrationen in den Hauptstädten kommen“, sagt Jan Glasmeyer. Sie wollten vor allem erreichen, dass Menschen gemeinsamglobal handeln. Ihrer Meinung nach gehe das Thema Klimawandel jeden etwas an und nicht nur einzelne Ortsteile.

